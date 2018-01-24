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新北淡水接連發生墜樓意外 2人死亡

發稿時間：2018/01/24 12:07

最新更新：2018/01/24 12:07

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市淡水區今天一連發生2起墜樓案件，造成2人死亡。王姓男子疑因病輕生，從住家5樓墜樓身亡；另一名婦女從北新路某社區墜樓，送醫急救仍不治，警方正追查其身分。

市警局淡水警分局表示，新北市淡水區重建街今天上午7時許，發生墜樓案件，一名36歲王姓男子疑似從公寓5樓墜落地面，救護車到達現場時，發現王男已經死亡。

警方初步調查，死者每天上午約7時出門上班，死者的姑姑今天發現死者並未出門，前往查看，發現死者倒臥住家旁空地，警方初步研判是從住家5樓頂墜落。

警方說，死者患有憂鬱症，現場留有遺書，疑因病輕生，家屬表示不知死者何時墜落，且放棄急救未送醫，詳細死因仍要報請相驗。

另外，一名年約50歲的婦人今天上午7時45分也在淡水北新路某社區大樓，疑似從高處墜落地面，救護人員趕抵現場時，發現她已無呼吸心跳，緊急將她送淡水馬偕醫院搶救後仍不治身亡。

警方初步調查，社區警衛發現社區大樓4樓以下遮雨棚都毀損，推測婦人疑似從5樓以上墜落到社區中庭，社區警衛與管委會主委都不認識婦人，警方利用人臉辨識系統也無法追查身分，墜樓原因與身分將由警方進一步追查。

警方呼籲民眾珍惜生命，有無法解決的問題可向外求援，切勿輕生造成家人遺憾。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1070124

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