洪仲丘案 前542旅長沈威志無罪確定

陸軍下士洪仲丘死亡案，前陸軍542旅長沈威志（圖）更一審獲判無罪；案經上訴，最高法院24日駁回，沈威志無罪確定。（檔案照片）中央社 107年1月24日
（中央社記者蕭博文台北24日電）陸軍下士洪仲丘死亡案，前陸軍542旅長沈威志更一審獲判無罪。案經上訴，最高法院今天駁回，沈威志無罪確定；陸軍269旅戒護士陳毅勳被控業務過失致人於死，緩刑2年確定。
最高法院指出，沈威志被控公務員假借職務上之權力，故意剝奪他人行動自由罪，因欠缺故意要件，而不負刑事責任，但他仍應為軍紀鬆散負責，其所負擔的行政及民事責任，應由其他法律途徑處理。
陸軍542旅旅部連下士洪仲丘102年6月23日晚間7時許，因收假返營回到陸軍542旅駐地新竹湖口第3營區，於該營區2號門前遭待命班人員查獲攜帶照相功能手機及MP3播放器各一具，進而被送禁閉室操練身亡。
時任陸軍第六軍團裝甲第542旅旅長的沈威志，接獲洪仲丘傳訊簡訊表示有輕微幽室恐懼症，擔憂自己能否撐過禁閉，並質疑懲處程序的合法性。
檢方起訴指控，沈威志明知士官資安違規僅應受申誡懲罰，又疏於注意洪仲丘反映「身心狀況不佳」「程序合法性」，率予核定禁閉懲罰案，涉犯對部屬施以法定種類以外之懲罰、假借職務上之權力故意犯剝奪他人行動自由等罪。
高院更一審106年判沈威志無罪，案經檢察官上訴。最高法院認為，剝奪他人行動自由罪部分，沈威志屬過失犯，與起訴法條的故意要件不符，檢察官上訴無理由，應予駁回；對部屬施以法定種類以外之懲罰部分，屬不得上訴第三審之罪，一併駁回。
此外，陳毅勳時任陸軍269旅禁閉室的戒護士，已目睹洪仲丘操課時出現無力進行、體力不繼的狀況，卻疏未注意採取因應措施，是洪仲丘102年7月13日下午中暑死亡的原因之一，更一審被依業務過失致人於死罪判刑4月，緩刑2年。最高法院今天駁回陳的上訴，案件確定。
另方面，案發後，時任542旅副旅長何江忠、連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲多人遭移送法辦。
何江忠、徐信政各遭判處一年6月徒刑，劉延俊、陳以人各一年徒刑，范佐憲一年2月徒刑，均緩刑2年，何等5人已於去年判刑確定。1070124
洪仲丘案旅長無罪確定 洪慈庸：無奈
（中央社記者蔡佳伶台北24日電）陸軍下士洪仲丘遭虐死案，前陸軍542旅長沈威志今天無罪確定，洪仲丘姊姊、時代力量立委洪慈庸表示，對判決感到無奈，但只能尊重，盼相關單位能追究主官行政責任。
陸軍下士洪仲丘死亡案，前陸軍542旅長沈威志更一審獲判無罪。案經上訴，最高法院今天駁回，沈威志無罪確定。陸軍269旅戒護士陳毅勳被控業務過失致人於死，緩刑確定。
對於沈威志無罪確定，洪慈庸對判決感到無奈，但只能尊重，接下來希望相關單位能追究主官的行政責任，不能放任有權無責的事情一再發生。1070124
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