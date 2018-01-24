/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

洪仲丘案 前542旅長沈威志無罪確定

發稿時間：2018/01/24 15:57

最新更新：2018/01/24 18:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 陸軍下士洪仲丘死亡案，前陸軍542旅長沈威志（圖）更一審獲判無罪；案經上訴，最高法院24日駁回，沈威志無罪確定。（檔案照片）中央社　107年1月24日陸軍下士洪仲丘死亡案，前陸軍542旅長沈威志（圖）更一審獲判無罪；案經上訴，最高法院24日駁回，沈威志無罪確定。（檔案照片）中央社　107年1月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）陸軍下士洪仲丘死亡案，前陸軍542旅長沈威志更一審獲判無罪。案經上訴，最高法院今天駁回，沈威志無罪確定；陸軍269旅戒護士陳毅勳被控業務過失致人於死，緩刑2年確定。

最高法院指出，沈威志被控公務員假借職務上之權力，故意剝奪他人行動自由罪，因欠缺故意要件，而不負刑事責任，但他仍應為軍紀鬆散負責，其所負擔的行政及民事責任，應由其他法律途徑處理。

陸軍542旅旅部連下士洪仲丘102年6月23日晚間7時許，因收假返營回到陸軍542旅駐地新竹湖口第3營區，於該營區2號門前遭待命班人員查獲攜帶照相功能手機及MP3播放器各一具，進而被送禁閉室操練身亡。

時任陸軍第六軍團裝甲第542旅旅長的沈威志，接獲洪仲丘傳訊簡訊表示有輕微幽室恐懼症，擔憂自己能否撐過禁閉，並質疑懲處程序的合法性。

檢方起訴指控，沈威志明知士官資安違規僅應受申誡懲罰，又疏於注意洪仲丘反映「身心狀況不佳」「程序合法性」，率予核定禁閉懲罰案，涉犯對部屬施以法定種類以外之懲罰、假借職務上之權力故意犯剝奪他人行動自由等罪。

高院更一審106年判沈威志無罪，案經檢察官上訴。最高法院認為，剝奪他人行動自由罪部分，沈威志屬過失犯，與起訴法條的故意要件不符，檢察官上訴無理由，應予駁回；對部屬施以法定種類以外之懲罰部分，屬不得上訴第三審之罪，一併駁回。

此外，陳毅勳時任陸軍269旅禁閉室的戒護士，已目睹洪仲丘操課時出現無力進行、體力不繼的狀況，卻疏未注意採取因應措施，是洪仲丘102年7月13日下午中暑死亡的原因之一，更一審被依業務過失致人於死罪判刑4月，緩刑2年。最高法院今天駁回陳的上訴，案件確定。

另方面，案發後，時任542旅副旅長何江忠、連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲多人遭移送法辦。

何江忠、徐信政各遭判處一年6月徒刑，劉延俊、陳以人各一年徒刑，范佐憲一年2月徒刑，均緩刑2年，何等5人已於去年判刑確定。1070124

洪仲丘案旅長無罪確定 洪慈庸：無奈

（中央社記者蔡佳伶台北24日電）陸軍下士洪仲丘遭虐死案，前陸軍542旅長沈威志今天無罪確定，洪仲丘姊姊、時代力量立委洪慈庸表示，對判決感到無奈，但只能尊重，盼相關單位能追究主官行政責任。

陸軍下士洪仲丘死亡案，前陸軍542旅長沈威志更一審獲判無罪。案經上訴，最高法院今天駁回，沈威志無罪確定。陸軍269旅戒護士陳毅勳被控業務過失致人於死，緩刑確定。

對於沈威志無罪確定，洪慈庸對判決感到無奈，但只能尊重，接下來希望相關單位能追究主官的行政責任，不能放任有權無責的事情一再發生。1070124

延伸閱讀》沈威志無罪 洪仲丘母：起碼給個道歉

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 洪仲丘沈威志
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP