檢察總長票選 檢協會公布53人名單

檢察官協會24日表示，檢察總長推薦票選將於26日舉辦，並公告53人勾選參考名單。（檢察官協會提供）中央社記者蕭博文傳真 107年1月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）檢察官協會今天表示，將於26日舉辦檢察總長推薦票選，並公告53人勾選參考名單，檢察官也可自行填選其他符合資格的候選人，勾選及填選共5人，將於30日開票。



檢協會表示，檢察總長人選動見觀瞻，為各界所矚目，為彰顯檢察民主化，樹立檢察總長在檢察一體的領導德望，籲請全體檢察官踴躍票選心中期待的檢察總長人選，表達檢察團體的聲音，推薦給法務部長邱太三和總統蔡英文參考。



檢察總長顏大和將於今年5月卸任，依法院組織規定，檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出檢察總長人選。



檢協會說，經會員代表大會、理監事會議決議，決定於26日舉辦全體檢察官票選，30日集中在最高法院檢察署開票，當天即公告得票數最高的前5名。



新聞稿指出，檢察總長有其法定資格，包括曾任司法院大法官、最高法院院長、簡任法官，曾任簡任法官、檢察官10年以上等，已兼具「資歷」及「領導能力」考量，但符合法定資格者初估達上千人，若全數提供勾選，恐掛一漏萬。



檢協會考量，為方便檢察官行使投票權，以辦案資歷30年以上的司法官班26期以前的現職檢察官，並有一定行政經歷，即一、二審檢察長、法務部部次長、所屬機構及各司處首長等經歷者，共計53人，作為提供檢察官勾選的參考名單。



53人名單包括最高檢主任檢察官詹麗麗、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗、法務部常務次長張斗輝、司法官學院院長蔡碧玉、法務部政務次長陳明堂等人。



檢協會指出，除自53人名單中勾選，檢察官也可以自行填選其他符合法定資格的候選人，讓每位投票權人得勾選及填選5位候選人，期望公平有效率地選出全體檢察官期待的檢察總長人選名單。1070124