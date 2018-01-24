男子玩命吞毒遭壓制 熱心騎士助警蒐證

影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北24日電）36歲黃姓男子日前騎車遇到警方攔檢，情急之下將身上一包毒品吞入口中，警方立即以「大外割」壓制並取毒，密錄器一度遭扯落，經熱心騎士路過拾起還協助警方錄影蒐證。



台北市警察局保安警察大隊第一中隊警員賴建勝今天接受媒體聯訪時表示，第一中隊小隊長柳宏義21日下午3時率警員黃裕勝和陳煒琦等人於士林區環河北路和中正路口執行路檢勤務。



當時有毒品前科的黃男正騎機車經過，他看到警方在執行攔檢時卻面露驚慌，機警員警察覺有異便將他攔停，黃男起初還故作鎮定配合受檢，但當他從外套拿出物品後，左手卻緊握不放。



警方請黃男張手查看時，他為躲避刑責及查緝，竟當場將1小包安非他命直接塞入口中，員警擔心黃男因此中毒及滅證，三人緊急以「大外割」將他壓制，柳宏義也急忙以手直接取出黃男口中的毒品，還遭黃男咬傷。



壓制過程中，員警密錄器遭扯落在馬路上，經一名熱心又富正義感的騎士民眾路過看到，他立即下車協助撿起密錄器，以避免遭後車壓壞，還向壓制員警表示可協助錄影蒐證，成為意外溫馨插曲。



隨後在員警合力從黃男口中取出1包重0.33公克的第二級毒品安非他命後，即將上銬之際，黃男竟向警方大喊「大出來了」，隨時有異味飄出，員警一看也當場傻眼，只能先協助黃男進行初步清理後，再帶回偵訊。



黃男表示，自己是因害怕被警察查獲吸毒，才異想天開將毒品丟入口中；柳宏義立即告誡「直接吞食毒品的後果極為嚴重，甚至可能導致死亡」，別為躲避查緝而罔顧性命，還是早日戒毒為上策，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。1071124