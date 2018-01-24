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里長廣播全鎮動員 尋回負氣離家婦人

發稿時間：2018/01/24 19:04

最新更新：2018/01/24 19:52

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台東縣警察局成功分局24日表示，22日接獲民眾報案，一名江姓婦人負氣離家下落不明，警方協尋也未果，女警陳玉燕（圖）靈機一動，商請里長廣播動員全鎮協尋，終於順利找回江婦。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月24日台東縣警察局成功分局24日表示，22日接獲民眾報案，一名江姓婦人負氣離家下落不明，警方協尋也未果，女警陳玉燕（圖）靈機一動，商請里長廣播動員全鎮協尋，終於順利找回江婦。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月24日

（中央社記者李先鳳台東縣24日電）「張君雅小妹妹，恁叨ㄟ泡麵已經煮好囉。」電視廣告中逗趣的里長廣播讓人莞爾一笑，台東縣成功鎮里長廣播，動員全鎮居民協助找回心情不佳、有尋短念頭的婦人。

台東縣警察局成功分局今天表示，22日傍晚接獲民眾報案，江姓婦人與家人爭吵負氣離家，揚言跳海輕生，家屬遍尋不找，請求警方協助。

轄區新豐派出所警員獲報後，立即協同家屬前往海濱公園岸邊及成功漁港等附近道路搜尋，並動員大批警力及義警等志工加入，也通報消防及海巡等單位協助找尋，卻一直找不到江婦下落。

此時女警陳玉燕突然心生一計，仿效泡麵廣告，商請成功鎮所有的里長廣播，動員全鎮居民協助。

在全鎮廣播器不斷放送下，與江婦熟識的親友紛紛提供警方線索，終於在鎮上一條偏僻小徑發現江婦獨自蜷縮一角，員警一開始上前關心詢問時皆不予理會，經員警婉言溝通緩和婦人情緒後，江婦才說明身分，警方隨即通知家人領回。1070124

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