又見酒駕奪命 車停路邊婦人遭撞亡

苗栗縣一名吳姓男子酒駕行經苗140線卓蘭路段，衝撞停在路邊的白色自小客車，遭撞車子車體嚴重扭曲變形，車內楊姓女駕駛傷重不治、乘客骨折。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年1月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣24歲吳姓男子酒駕行經苗140線卓蘭路段，衝撞停在路邊的自小客車，遭撞的楊姓女駕駛傷重不治、乘客骨折。吳男經酒測值高達0.86毫克，依公共危險、過失致死罪嫌送辦。



苗栗縣大湖警分局今天指出，這起酒駕死亡車禍發生在昨天深夜近11時許，51歲楊姓婦人駕駛白色自小客車載葉姓友人，將車停靠在苗140線26公里、卓蘭鎮白布帆路段商談事情，突遭吳男駕車衝撞，整輛車被撞翻衝進路旁水溝。



消防隊獲報抵達時，楊女受困車內已無生命跡象，乘客葉姓友人受傷但意識清楚，救難人員以油壓剪破壞遭撞扭曲變形的車門，協助2人送往台中東勢農民醫院急救，楊女宣告不治、葉男手部骨折。



警方表示，肇事的吳姓男子在附近一間砂石場工作，他供稱當晚先在台中與人餐敘飲酒，由同事載他回砂石場後再自行開車外出，已不記得是如何發生事故；吳男酒測值高達0.86毫克，他所開的轎車車頭幾乎全毀，人卻幸運僅受皮肉傷。



警方調查，現場無監視器、兩車也無行車記錄器，事發地點距離砂石場僅約100公尺，楊女所駕駛的白色自小客車被推撞滑行數十公尺翻落水溝，零件噴飛甚遠，根據撞擊痕跡研判吳男當時車速應明顯高於該路段限速60公里。



檢警今天相驗，依公共危險、過失致死罪嫌將吳男移送法辦，檢方原裁定新台幣50萬元交保，但吳男稱籌不出錢，檢方改聲請羈押。



死者楊女的家屬則痛批酒駕太可惡，盼司法能重罰酒駕肇事者。1070124