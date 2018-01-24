應曉薇政治獻金案遭罰提告 北高行駁回

台北市議員應曉薇在2014年北市議員選舉期間，因違法收受新台幣22萬元的政治獻金，遭監察院裁罰20萬元，她不服提告。北高行認定監察院裁罰無誤，24日判應曉薇敗訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北24日電）台北市議員應曉薇在2014年北市議員選舉期間，因違法收受新台幣22萬元的政治獻金，遭監察院裁罰20萬元，她不服提告。北高行認定監察院裁罰無誤，今判應曉薇敗訴，全案可上訴。



判決指出，應曉薇參加2014年北市議員選舉期間，違法收受有累積虧損且尚未依規定彌補的某建設公司捐款20萬元，以及當時尚未具有選舉權的翁姓女子所捐的2萬元。



監察院查察發現，應曉薇未依政治獻金法規定，於期限內返還捐贈者，或向受理申報機關辦理繳庫，因此依同法裁罰20萬元並沒收這22萬元政治獻金。



應曉薇不服提告；台北高等行政法院審理後認定，這間建設公司在捐款前一年度有累積虧損，並未依規定彌補，而且翁姓女子在捐贈時未滿20歲，不符合公職人員選舉罷免法所規定，具有政治參與權的公民資格，屬於政治獻金法中不得捐贈政治獻金者。



北高行認定，應曉薇不得收受他們捐贈的政治獻金，也未依政治獻金法規定盡查證與繳庫義務，監察院處以法定罰鍰最低數額20萬元，並無違反比例原則。1070124