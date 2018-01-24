向醫療機構調資料 行政執行署：僅針對大戶

（中央社記者蕭博文台北24日電）媒體報導行政執行署向醫療機構調取義務人資料，行政執行署今天發布新聞稿表示，僅針對大額欠繳案件查詢，查詢比例極低，合法、必要且符合比例原則，不會破壞醫病信賴關係。



法務部行政執行署指出，為執行義務人欠繳稅款、罰鍰，行政執行署依規定有督促義務人或相關人到場履行義務、報告其財產狀況等陳述的必要，但許多義務人搬離戶籍地，導致執行文書無法確實送達。



新聞稿指出，執行分署為查明義務人所在，將執行文書合法送達給義務人，以保障訴訟權益，須依職權透過各種管道查明義務人的住居所及聯絡方式，因此依行政程序法規定，向醫療機構查詢義務人留存的聯絡地址、電話等資料。



行政執行署表示，向醫療機構蒐集義務人就醫時留存的聯絡地址、電話等資料，符合個人資料保護法規定，而醫療機構提供聯絡地址、電話等資料，並不會破壞醫病信賴關係，也未限制病患就醫就診的權利，具有正當合理關聯性，符合比例原則。



新聞稿提到，以民國106年度為例，各執行分署總受理件數為1497萬2286件，向醫療機關查詢資料發函件數為583件，主要是針對大額欠繳案件查詢，僅占10萬分之3.89，查詢比例極低。



新聞稿還表示，行政執行署署長呂文忠1月22日已在年終業務座談會指示，針對查詢就診案件應更加謹慎，是窮盡其他查詢管道後的最後方法，以符合比例原則及必要原則，並感謝醫院機構提供聯絡方式，讓國家司法正義與保障人權的目的，都得以順利實現。1070124