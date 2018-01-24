李進良診所病患猝死案 醫生30萬交保

中國大陸籍馬姓女子在整形醫師李進良的醫美診所進行醫美療程猝死案，檢方24日晚間訊後依業務過失致死罪嫌，諭令劉姓醫師（右）以新台幣30萬元交保。中央社記者王揚宇攝 107年1月24日

（中央社記者王揚宇台北24日電）北檢偵辦中國籍馬姓女子到整形醫師李進良的醫美診所進行醫美療程猝死案，檢方晚間訊後依業務過失致死罪嫌，諭令劉姓醫生以新台幣30萬元交保。



此外葉姓麻醉師則以10萬元交保，另2名護理人員均以5萬元交保；檢方不排除在農曆年前傳喚李進良釐清案情。



台北市警察局大安分局敦化南路派出所副所長鄭俊廷今天受訪表示，昨晚接獲通報，指大安區一間醫美診所有病患需救治，經員警到場了解時，女性病患已送醫搶救，但醫生急救無效，宣告不治。



鄭俊廷說，在場醫療人員包括主治醫師、麻醉師和2名護理師等4人都表示有依照程序進行手術，而全案訊問後依業務過失致死罪嫌送請檢察官偵辦。



台北地檢署檢察官今天除到醫院相驗，下午也傳喚當天進行手術的醫護人員到庭釐清案情；檢方在晚間8時20分左右，依序對這4名醫護人員做出交保的強制處分。1070124



