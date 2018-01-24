/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

李進良診所病患猝死案 醫生30萬交保

發稿時間：2018/01/24 20:51

最新更新：2018/01/24 22:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中國大陸籍馬姓女子在整形醫師李進良的醫美診所進行醫美療程猝死案，檢方24日晚間訊後依業務過失致死罪嫌，諭令劉姓醫師（右）以新台幣30萬元交保。中央社記者王揚宇攝　107年1月24日中國大陸籍馬姓女子在整形醫師李進良的醫美診所進行醫美療程猝死案，檢方24日晚間訊後依業務過失致死罪嫌，諭令劉姓醫師（右）以新台幣30萬元交保。中央社記者王揚宇攝　107年1月24日

（中央社記者王揚宇台北24日電）北檢偵辦中國籍馬姓女子到整形醫師李進良的醫美診所進行醫美療程猝死案，檢方晚間訊後依業務過失致死罪嫌，諭令劉姓醫生以新台幣30萬元交保。

此外葉姓麻醉師則以10萬元交保，另2名護理人員均以5萬元交保；檢方不排除在農曆年前傳喚李進良釐清案情。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所副所長鄭俊廷今天受訪表示，昨晚接獲通報，指大安區一間醫美診所有病患需救治，經員警到場了解時，女性病患已送醫搶救，但醫生急救無效，宣告不治。

鄭俊廷說，在場醫療人員包括主治醫師、麻醉師和2名護理師等4人都表示有依照程序進行手術，而全案訊問後依業務過失致死罪嫌送請檢察官偵辦。

台北地檢署檢察官今天除到醫院相驗，下午也傳喚當天進行手術的醫護人員到庭釐清案情；檢方在晚間8時20分左右，依序對這4名醫護人員做出交保的強制處分。1070124

中國大陸籍馬姓女子到整形醫師李進良的醫美診所進行醫美療程猝死案，檢方24日晚間訊後諭令劉姓醫師（前）新台幣30萬元交保候傳、葉姓麻醉師（前右）10萬元交保，兩人步出北檢時，面對媒體不發一語。中央社記者王揚宇攝　107年1月24日中國大陸籍馬姓女子到整形醫師李進良的醫美診所進行醫美療程猝死案，檢方24日晚間訊後諭令劉姓醫師（前）新台幣30萬元交保候傳、葉姓麻醉師（前右）10萬元交保，兩人步出北檢時，面對媒體不發一語。中央社記者王揚宇攝　107年1月24日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP