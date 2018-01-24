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海巡署偕文山區年終大掃除 動員3百人

發稿時間：2018/01/24 20:58

最新更新：2018/01/24 22:23

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海巡署24日和北市文山區公所共同舉辦「年終大掃除暨國家清潔週誓師活動」，動員約300人一起大掃除，讓街道市景煥然一新。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月24日海巡署24日和北市文山區公所共同舉辦「年終大掃除暨國家清潔週誓師活動」，動員約300人一起大掃除，讓街道市景煥然一新。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）歡度農曆年迎新送舊，海巡署今天率先和北市文山區公所共同舉辦「年終大掃除暨國家清潔週誓師活動」，共動員約300人一起大掃除，敦親睦鄰外，也讓街道市景煥然一新。

「國家清潔週」今年將於2月5日至9日實施，台北市環保局也提前在1月5日至2月4日先推動年終大掃除，讓民眾把握時間可先清理大型傢俱。

海巡署今天發布新聞稿表示，由於農曆春節即將到來，以及率先響應「國家清潔週」活動，今天特別率先和文山區公所共同辦理「年終大掃除暨國家清潔週誓師活動」，結合各里志工、機關及學校一起年終大掃除。

其中，文山區各里志工、機關及學校動員人數約有300人；海巡署也派出20多人助力。

海巡署指出，這次活動主要派出海巡署秘書室、警衛中隊等單位同仁，針對海巡署周邊50公尺內環境進行大掃除工作，首要清除垃圾及易孳生蚊蟲的水溝、容器，同時透過「巡、倒、清、刷」四步驟，消除髒亂、清除病媒蚊孳生源。

除提升整體環境衛生，讓街道市景煥然一新外，海巡署說，也希望藉此敦親睦鄰，拉近機關單位和民眾的距離，並以實際行動展現海巡人員熱心為民服務的精神，為嶄新的一年注入改變的力量。1070124

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