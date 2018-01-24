寒假將至反毒不懈 陳嘉昌親至校園宣導

寒假將至，台北市警察局長陳嘉昌（台上中）親自走入校園向青年學子宣導「拒毒8招」，呼籲年輕人面對任何誘惑都應該勇敢向毒品說不。（台北市警察局少年警察隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）政府大力反毒，警方也積極查緝、防制及宣導。近來新興毒品透過多變包裝誘人，寒假將至前夕，台北市警察局長陳嘉昌連兩週親自走入校園宣導「拒毒8招」，向毒說不。



台北市警察局少年警察隊今天發布新聞稿表示，在政府「新世代反毒策略行動綱領」的政策方針下，市警局也積極辦理「防制毒品具體精進作為」宣導工作，並特別規劃校園反毒教育宣導，教導青少年認識毒品危害，以防制毒品入侵校園。



少年警察隊指出，市警局也和台北市教育局及各級學校聯繫，同時安排各級幹部及少輔會社工前往校園進行反毒宣導。



由於現在新興毒品樣態多變且包裝精美可愛，甚至偽裝成即溶包飲品模樣，少年警察隊說，這些毒品外觀與內容物都和一般休閒食品相近，極易造成混淆，降低青少年警覺心，若誤食恐將造成嚴重後果。



有鑒於寒假將至，少年警察隊表示，陳嘉昌也親自走入校園和學生互動，連兩週分別到開南商工及強恕高中進行反毒宣導，除說明毒品問題現況及因應作為外，也特別分享「拒毒8招」，鼓勵青少年要勇於拒絕毒品。



陳嘉昌表示，人生成長過程中難免會遇到種種壓力或不如意的事情，但一顆種子落到土裡發芽、茁壯長成大樹，總是需要突破包括石頭及風雨等障礙，並藉此勉勵學生勿因課業壓力而被毒品吸引，而是要找到正確減壓、紓壓方式。



現場，陳嘉昌還特別高歌兩段歌劇曲目，向師生們示範自己的歌唱紓壓方式，令在場師生都大為驚豔。



陳嘉昌最後呼籲，青少年若遇到和毒品相關問題，可尋求師長、父母幫忙解惑，必要時也可利用其他管道諮商協助，像是撥打1999台北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」或毒品危害防制中心戒毒成功專線0800-770-885。1070124