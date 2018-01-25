假石油大亨騙情騙財 50歲婦人險上當

派駐台灣銀行屏東分行的保七小隊長陳仲模（左）25日表示，日前陳姓印尼婦人（左2）到銀行，在櫃檯前不斷低頭滑手機，引起他的注意，於是上前關心瞭解。（保七提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）派駐台灣銀行屏東分行的保七小隊長陳仲模今天表示，日前一名50歲單身陳姓印尼婦人受到網路上自稱是馬來西亞石油大亨的男子情攻詐騙，差點要匯錢給對方，被他與銀行員阻止。



陳仲模表示，今年短短3週，保七總隊已分別在新竹、苗栗、南投、台東、屏東攔阻5起各類熟女網路愛情詐騙。



陳仲模說，陳婦是印尼嫁到台灣的外配，目前單身，日前陳婦到銀行，在櫃檯前不斷低頭滑手機，引起他的注意，於是上前關心瞭解。



陳婦告訴陳仲模，在交友網站認識一位自稱是馬來西亞石油大亨的男子，雙方以英文交談，對方以溫情攻勢向婦人表達愛意，一個月後，對方說匯了35萬美元要送給婦人，是他下個月來台灣與婦人結婚共度一生的誠意。



陳婦表示，後來更有自稱是該男子的會計，指這筆35萬美元透過菲律賓銀行轉匯，但金額太大被凍結，必須以「西聯匯款」方式，先匯250美元（約新台幣7000多元）保證金給菲律賓銀行，35萬美元才能解凍匯到台灣。



陳婦在甜言蜜語哄騙下，不疑有他，19日到銀行匯款，當時陳仲模與銀行襄理等人輪番告知這是詐騙集團，雖然250美元不多，但以後還會要她匯更多的錢，一開始陳婦不信，在陳仲模及銀行員不斷勸說下，陳婦才打消匯款的念頭。



陳仲模表示，所謂「西聯匯款」，是只需憑英文姓名與密碼，在被害人匯款後10分鐘，就能在國外提領現金，由於這個系統不需銀行帳號，詐騙集團利用進行詐騙，呼籲民眾使用「西聯匯款」最好只限於親友，對於從未見過面的人，不要輕易用「西聯匯款」。1070125