男子逃護理之家欲輕生 暖警苦勸阻憾事

淡水警分局25日表示，一名罹患重度憂鬱症的57歲莊姓男子搭乘計程車到興仁派出所，員警耐心傾聽莊男心聲，瞭解他的經歷與遭遇後，隨後苦口婆心並曉以大義，成功打消莊男自殺念頭，阻止憾事發生。（翻攝照片）中央社記者林長順傳真 107年1月25日

（中央社記者林長順新北25日電）罹患重度憂鬱症的57歲莊姓男子，日前逃離護理之家到淡水警分局興仁派出所，表示自己想割腕輕生。經過警員苦口婆心勸導，莊男終於打消自殺念頭，警方連繫家屬將他帶回照顧 。



淡水警分局今天表示，興仁派出所警員周百崇日前服值班勤務時，一名莊姓男子搭乘計程車到派出所，表示自己遭公司裁員，生活頓失重心積憂成疾，導致罹患重度憂鬱症。



警方指出，莊男當天趁工作人員未注意時逃離護理之家，在路邊攔一輛計程車後，漫無目的遊蕩，途中行經興仁所時便下車向員警表示有強烈輕生念頭，想割腕輕生。



員警看到莊男情緒不穩，隨即請他進入派出所休息，因莊男沒帶錢支付車資，員警好心先行代墊。



員警耐心傾聽莊男心聲，瞭解他的經歷與遭遇後，隨後講述自已曾辦過的自殺案件，自殺者的家屬往往是最後痛苦的人。經過員警一番苦口婆心並曉以大義，成功打消莊男自殺念頭，阻止一場憾事發生。



警方呼籲，民眾如遇不如意產生自殺念頭時，可撥1995生命線、1980張老師或0800788995衛福部24小時安全專線諮詢，珍惜寶貴生命。1070125