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漁船拍賣 6萬元得標

發稿時間：2018/01/25 12:03

最新更新：2018/01/25 13:13

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台中地檢署25日拍賣因案件遭查扣的漁船與兩輛進口車，結果漁船由菲律賓籍公司代表到場，以底價6萬元標得，未來將作為島嶼間的運輸船。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月25日台中地檢署25日拍賣因案件遭查扣的漁船與兩輛進口車，結果漁船由菲律賓籍公司代表到場，以底價6萬元標得，未來將作為島嶼間的運輸船。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中地檢署今天拍賣因案件遭查扣的漁船與兩輛進口車，其中，曾2次流標的漁船順利以新台幣6萬元拍出，但仍有債權255萬元，必須繳清後才能過戶。另有兩部進口車也順利拍出。

台灣台中地方法院檢察署主任檢察官林柏宏受訪表示，原是鮪釣船的漁船「上富123號」，民國106年5月13日被海巡署與台中警方查獲走私毒品原料「氯假麻黃鹼」504公斤，約可精製成近400公斤的毒品安非他命，因涉毒品案遭查扣。

「上富123號」因仍有債權255萬元，必須清償債務後才能過戶，且因遭查獲毒品案，漁業執照被註銷，前兩次起標價都超過10萬元，拍賣會乏人問津而流標。

此外，台中地檢署也另外拍賣因詐欺案、期貨交易法查扣的進口賓士與凌志轎車各一輛，賓士轎車起標價45萬元，尚有抵押債權57萬餘元；凌志轎車起標價100萬元，尚有債權88萬餘元。

台中地檢署上午舉辦拍賣會，結果漁船由菲律賓籍公司代表到場，以底價6萬元標得，未來將作為島嶼間的運輸船。賓士轎車則以65萬5000元、凌志轎車以113萬7000元順利拍出。1070125

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