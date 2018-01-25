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虛擬貨幣交易設騙局 2男預謀犯案遭逮

發稿時間：2018/01/25 12:58

最新更新：2018/01/25 15:51

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台北市警察局萬華分局東園街派出所25日發布新聞稿表示，台北市黃男及廖男合資向黃姓賣家購買3枚乙太幣，但他們卻趁隙在面交時持噴霧器攻擊賣家後逃逸，警方獲報迅速循線逮人、送法辦。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月25日台北市警察局萬華分局東園街派出所25日發布新聞稿表示，台北市黃男及廖男合資向黃姓賣家購買3枚乙太幣，但他們卻趁隙在面交時持噴霧器攻擊賣家後逃逸，警方獲報迅速循線逮人、送法辦。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）網路新興虛擬貨幣交易夯，台北市黃男及廖男合資向黃姓賣家購買3枚乙太幣，但他們卻趁隙在面交時持噴霧器攻擊賣家後逃逸，警方獲報迅速循線逮人、送法辦。

台北市警察局萬華分局東園街派出所今天發布新聞稿表示，隨著網路交易盛行，虛擬貨幣隨之發燒，而乙太幣是繼比特幣後的新興虛擬貨幣，部分投資客看中乙太幣增值空間而在網路進行交易，使得交易紛爭有增加趨勢。

有恐嚇、傷害和家暴前科的21歲黃姓男子及21歲廖姓男子，兩人在網路上發現有賣家要出售乙太幣，兩人便合資以每枚乙太幣為新台幣3萬4800元的價格，向33歲的黃姓賣家購買3枚。

談妥總交易價格10萬4400元後，雙方約定19日深夜，在北市萬華區萬大路的一間超商面交，現場黃、廖兩男為取信賣家，還先交付10萬5000元給黃姓賣家保管。

當黃姓賣家透過交易平台將3枚乙太幣發送到廖男所指定的電子錢包後，廖男隨即以憑證尚未審核通過為由說要取消交易，同時買家黃男則以預藏噴霧器朝賣家臉上噴灑，並奪走先前付給賣家的現金後逃逸。

黃姓賣家因追趕不及，除立即向警方報案，也趕忙將乙太幣交易取消以避免損失。

警方獲報後，立即派員調閱周邊監視器，以車追人，循線通知黃男及廖男到案說明，不到2小時就迅速查緝犯嫌到案，兩人辯稱是賣家無誠意，才以預藏噴霧器朝賣家噴灑。

全案訊後，依搶奪罪嫌函送台北地檢署偵辦。

萬華分局提醒民眾，在網路進行虛擬貨幣交易時，應選擇安全的交易平台，且面交時盡量選在白天及人潮較多場所，若發現有可疑狀況應立即終止交易，以避免損失。1070125

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