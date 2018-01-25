/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票管中閔水底情深Tizzy Bac
>rss

澎湖賭風頻傳 警方月內破3賭場

發稿時間：2018/01/25 13:33

最新更新：2018/01/25 15:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
年關將近，澎湖賭風頻傳，馬公分局25日發布新聞指出，24日晚間在馬公市民族路一處燒烤店，破獲一起天九牌賭窟。（馬公分局提供）中央社 107年1月25日年關將近，澎湖賭風頻傳，馬公分局25日發布新聞指出，24日晚間在馬公市民族路一處燒烤店，破獲一起天九牌賭窟。（馬公分局提供）中央社 107年1月25日

（中央社澎湖縣25日電）澎湖在年關時節賭風頻傳，馬公分局昨晚在市區某一燒烤店再度破獲一起天九牌賭窟，是這星期的第2起，也是一個月內第3起查獲職業賭場案件，本案阮姓主持與24名男女賭客依法偵辦。

馬公分局今天發佈新聞指出，警方最近接獲情資，在馬公市民族路一處燒烤店，每當入夜後，出入人員異常頻繁且複雜，經多日喬裝埋伏蒐證，發現賭場隱身在店內。

馬公分局幹員昨晚近10時許，見時機成熟，報請檢察官指揮偵辦，以優勢警力控制賭場，包括阮姓主持及男女賭客共24人，全數被逮，現場並查扣天九牌、骰子、瓷碗等賭具，抽頭金9000元與賭資1萬200餘元。

馬公分局今早完成偵詢後，阮姓賭場主持依賭博罪嫌送檢方偵辦，其餘賭客依社維法裁處，警方並發現賭客中，有12人在3個月內，有被查獲2次以上的紀錄，將依法加重裁處。

馬公分局長丘立誠呼籲，年關將近，法律無假期，警方已在短短的一個月內，先後查獲3起職業賭場，未來會持續強力取締，呼籲民眾切勿以身試法。1070125

年關將近，澎湖賭風頻傳，馬公分局25日發布新聞指出，在馬公市民族路一處燒烤店，入夜後出入人員異常頻繁且複雜，24日晚間報請檢察官指揮偵辦，以優勢警力控制賭場，包括阮姓主持及男女賭客共24人，全數被逮，現場並查扣天九牌、骰子、瓷碗等賭具，抽頭金新台幣9000元與賭資1萬200餘元。（馬公分局提供）中央社 107年1月25日年關將近，澎湖賭風頻傳，馬公分局25日發布新聞指出，在馬公市民族路一處燒烤店，入夜後出入人員異常頻繁且複雜，24日晚間報請檢察官指揮偵辦，以優勢警力控制賭場，包括阮姓主持及男女賭客共24人，全數被逮，現場並查扣天九牌、骰子、瓷碗等賭具，抽頭金新台幣9000元與賭資1萬200餘元。（馬公分局提供）中央社 107年1月25日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP