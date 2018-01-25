澎湖賭風頻傳 警方月內破3賭場

年關將近，澎湖賭風頻傳，馬公分局25日發布新聞指出，24日晚間在馬公市民族路一處燒烤店，破獲一起天九牌賭窟。（馬公分局提供）中央社 107年1月25日

（中央社澎湖縣25日電）澎湖在年關時節賭風頻傳，馬公分局昨晚在市區某一燒烤店再度破獲一起天九牌賭窟，是這星期的第2起，也是一個月內第3起查獲職業賭場案件，本案阮姓主持與24名男女賭客依法偵辦。



馬公分局今天發佈新聞指出，警方最近接獲情資，在馬公市民族路一處燒烤店，每當入夜後，出入人員異常頻繁且複雜，經多日喬裝埋伏蒐證，發現賭場隱身在店內。



馬公分局幹員昨晚近10時許，見時機成熟，報請檢察官指揮偵辦，以優勢警力控制賭場，包括阮姓主持及男女賭客共24人，全數被逮，現場並查扣天九牌、骰子、瓷碗等賭具，抽頭金9000元與賭資1萬200餘元。



馬公分局今早完成偵詢後，阮姓賭場主持依賭博罪嫌送檢方偵辦，其餘賭客依社維法裁處，警方並發現賭客中，有12人在3個月內，有被查獲2次以上的紀錄，將依法加重裁處。



馬公分局長丘立誠呼籲，年關將近，法律無假期，警方已在短短的一個月內，先後查獲3起職業賭場，未來會持續強力取締，呼籲民眾切勿以身試法。1070125



