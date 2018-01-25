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除夕燒死6親友 二審檢求處翁仁賢死刑

發稿時間：2018/01/25 16:06

最新更新：2018/01/25 17:40

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53歲男子翁仁賢（中）不滿父親偏心，疼愛事業有成的兄長，於105年2月7日除夕夜圍爐縱火燒死父母親友，造成6死4傷，一審判他死刑。經上訴，高院25日辯論終結，檢察官求處死刑，3名辯護律師求處無期徒刑，全案3月8日宣判。中央社記者蕭博文攝 107年1月25日53歲男子翁仁賢（中）不滿父親偏心，疼愛事業有成的兄長，於105年2月7日除夕夜圍爐縱火燒死父母親友，造成6死4傷，一審判他死刑。經上訴，高院25日辯論終結，檢察官求處死刑，3名辯護律師求處無期徒刑，全案3月8日宣判。中央社記者蕭博文攝 107年1月25日

（中央社記者蕭博文台北25日電）男子翁仁賢被控除夕圍爐縱火燒死父母親友，造成6死4傷，一審判他死刑。經上訴，高院今天辯論終結，檢察官求處死刑，3名辯護律師求處無期徒刑，全案3月8日宣判。

53歲的翁仁賢不滿父親偏心，疼愛事業有成的兄長，於105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子及看護共6人死亡，另4人灼傷。

桃園地方法院去年做出一審判決，依殺人等罪判處翁仁賢死刑。案經上訴，台灣高等法院承審合議庭，囑託中央警察大學犯罪防治學系教授沈勝昂鑑定，沈勝昂今天出庭說，翁仁賢教化可能性低，重回類似情境，再犯可能性高。

論告的台灣高檢署檢察官俞秀端連問，「對父母兄弟家人感到抱歉嗎？」、「你知道父親當時行動不便無法逃生嗎？」、「再有一次機會，還會縱火嗎？」等7個問題，翁仁賢全部拒答。

俞秀端再問「為何在牆上噴漆等我回來？是從地獄回來嗎？」翁仁賢卻笑著要檢察官「回去把小學課本再讀一讀。」當審判長詢問對犯罪事實有無意見，翁仁賢屢次將左手食指放在嘴唇前，示意保持沉默。

翁仁賢的四哥則喊話，要翁仁賢好好想想父母養他到50歲，為何要在小事情鑽牛角尖、不斷積怨，翁仁賢隨即斥責，「少跟我說一些噁心巴拉的話。」

俞秀端就刑度提出意見時表示，當翁仁賢有3名律師為他辯護，檢察官也必須為6名身亡的被害人說話。俞說，即使身為一個經驗豐富的檢察官，看到一具具面目全非、臟器外露的焦屍，仍感慘不忍睹。

俞秀端說，翁仁賢無精神障礙，手段殘忍至極，犯後毫無悔意，沒有教化的可能，必須遺憾地說求其生而不可得，請求法院維持死刑，讓人民知道司法面面俱到，顧及被告也考慮被害人。

翁仁賢辯護律師黃淑芳主張，翁仁賢多次表示不希望有人死亡，只是要他們受傷，應無直接殺人故意；律師翁國彥則說，翁仁賢自認要判死，而且死不是最可怕，反問合議庭，要偏惠被告完成一走了之的心願，還是讓被告體會被害人生不如死的感覺？

翁仁賢另名辯護律師王寶蒞要合議庭考量其成長背景，甚至說有時覺得翁仁賢滿可愛，翁仁賢的姪子當庭指律師「放屁」。王寶蒞隨後致歉，表示他有他的立場，也認同翁仁賢應受處罰。

審判長諭知全案辯論終結，訂於3月8日宣判，翁仁賢當庭表示將不到庭聽判。1070125

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