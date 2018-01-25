園藝男自煉大麻膏 藏透天厝仍難逃法網[影]

喜好園藝的丁姓男子從國外網站購買大麻種子，種植在台南市自家透天厝，並自行提煉濃度高的大麻膏，台北市警方透過網路巡邏得知線索，歷經數月蒐證後緝獲。圖為查獲的證物。中央社記者黃麗芸攝 107年1月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）44歲丁姓男子從國外網站購買大麻種子，並在台南市自家透天厝種植大麻，喜好園藝的他還自行提煉濃度高的大麻膏，北市警方透過網路巡邏得知線索，歷經數月蒐證後緝獲。



台北市警察局刑事警察大隊毒品查緝中心今天舉行破案記者會，毒緝中心隊長黃壬鍵表示，警方日前透過網路巡邏發現，居住在台南市安定區的44歲丁男疑似種植大麻，經初步偵查後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。



警方歷經數個月行動蒐證發現，喜好園藝的丁男從國外網站購買大麻種子自行栽種，擁有栽種花草專業知識與技術的他，利用南台灣氣候溫暖特性，將大麻偽裝成盆景，並放在自家透天厝頂樓陽台和其他植物一同混合栽種，以躲避警方查緝。



進一步調查發現，丁男所種植的大麻已經收成，並繁殖出更多種子，由於大麻收成期約為4至6個月，依此估計丁男從事種植大麻時間至少長達半年以上。



除此之外，丁男還從網路上學習如何將收成的大麻花進行乾燥，一部分採真空方式包裝，以延長保存期限和品質；另外他還將乾燥大麻花進行萃取，並提煉成四氫大麻酚（THC）濃度更高的大麻膏。



專案人員在偵辦期間發現丁男十分謹慎，經長期蒐證、掌握相關證據後，台北市刑大毒緝中心於23日會同台北市警察局內湖分局、航空警察局刑事警察大隊一同前往台南市安定區緝獲丁男。



現場查扣大麻10株、種子362顆、乾燥大麻成品656.84公克、大麻膏27.19公克、大麻萃取液1728公克、大麻菸與少量安非他命等毒品，以及相關大麻種植、乾燥、萃取和施用工具一批。



若依市價估計，光是查獲的乾燥大麻成品價值就接近新台幣200萬元。丁男供稱，種植大麻都是作為自用。



全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。



警方呼籲，大麻為法定第二級毒品，凡在國內進行走私、栽種、持有及施用大麻行為，均為違法，提醒民眾勿以身試法。1070125



