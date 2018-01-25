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花蓮清寒戶領愛心慰問金 無奈先修拋錨車

發稿時間：2018/01/25 16:50

最新更新：2018/01/25 17:46

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花蓮縣瑞穗鄉陳姓男子家境清寒，日前到鳳林派出所領取社會愛心物資、慰問金，回程時自小客車卻故障，領新台幣3000元慰問金，花2500元修車，鳳林分局長楊峰明得知此事自掏腰包慰問，由紅葉派出所副所長楊小明（右）親往陳家致贈。（鳳林分局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月25日花蓮縣瑞穗鄉陳姓男子家境清寒，日前到鳳林派出所領取社會愛心物資、慰問金，回程時自小客車卻故障，領新台幣3000元慰問金，花2500元修車，鳳林分局長楊峰明得知此事自掏腰包慰問，由紅葉派出所副所長楊小明（右）親往陳家致贈。（鳳林分局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮瑞穗鄉陳男家境清寒，鳳林分局了解後，請他到派出所領取愛心團體捐贈的物資、慰問金，陳男準備回程時，代步的小客車卻故障，領新台幣3000元慰問金，花2500元修車。

警方表示，50歲陳男原打零工維生，為照顧中風行動不便、無法言語的妻子無法工作，家中還有輕度身心障礙的長子、讀國三長女、小學五年級小兒子。租屋處是鐵皮屋，沒有自來水只有灌溉水可用，靠低收入補助支應生活費及妻子醫藥費，還要想辦法買飲用水，家庭經濟困窘。

鳳林分局巡官陳添丁、警務佐柯千惠、紅葉所副所長楊小明轉介善心物資尿布一大箱及羽絨衣3件專程送到陳家。看到陳家屋內冷風四竄，棉被、衣物單薄無法保暖，感嘆家徒四壁，只有載送妻子就醫的自小客車看來車況不錯。

為協助陳家，鳳林分局日前特別安排陳男到鳳林派出所領取社會愛心物資尿布、慰問金，鳳林分局長楊峰明並致贈一大箱物資、2件毛毯、5箱礦泉水。

陳男高高興興載著妻子、孩子前往領取，沒想到準備回程時自小客車卻故障，領了3000元慰問金，修車花了2500元，所剩無幾。員警談論陳家狀況，才發現看起來不錯的車子其實是經常顧馬路的二手車。楊峰明得知此事自掏腰包慰問，由楊小明親往陳家致贈。1070125

花蓮縣瑞穗鄉陳姓男子家境清寒，為協助陳家，鳳林分局日前特別安排陳男到鳳林派出所領取社會愛心物資、慰問金。（鳳林分局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月25日花蓮縣瑞穗鄉陳姓男子家境清寒，為協助陳家，鳳林分局日前特別安排陳男到鳳林派出所領取社會愛心物資、慰問金。（鳳林分局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月25日
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