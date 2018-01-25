北市25警官異動 市刑大大隊長交接

台北市警察局25日舉行「卸、新任大隊長布達交接典禮」，並由台北市警察局長陳嘉昌（左2）主持，葉超鴻（右）宣誓就任台北市警察局刑警大隊大隊長。（台北市刑大提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）警政署日前公布高雄市警察局刑警大隊大隊長葉超鴻調任台北市警察局刑警大隊大隊長。台北市警察局今天舉行佈達交接典禮，另公布25名警職調整名單，統一於29日離到職。



台北市刑大今天舉行「卸、新任大隊長佈達交接典禮」，並由台北市警察局長陳嘉昌主持。



陳嘉昌致詞表示，感謝卸任大隊長李文章任內3年多對北市治安工作的辛勞付出，也期許接任的葉超鴻在原有堅實基礎下，能創造更好表現，全力以赴推展市刑大的刑事業務。



根據市刑大新聞稿指出，李文章任內表現優異，偵破許多社會矚目案件，尤其在偵辦民國105年7月第一銀行ATM遭跨國駭客盜領案，展現高度偵辦案件水準，經內政部核定將調派警政署刑事警察局主秘一職。



同時，新任大隊長葉超鴻為中央警察大學刑事警察學系47期畢業，原任高雄市警察局刑事警察大隊大隊長，曾任台北市警察局刑警大隊偵一隊隊長、高雄縣及桃園縣刑警大隊大隊長、警政署刑事局偵七大隊大隊長等職務，資經歷完備且具豐富刑事實務經驗。



台北市警察局今天下午也緊接著發布25名警職調整名單，並統一於29日離到職。



調整名單如下：



1.市警局督察室專員蔡寶嬌調任市警局督察室督察。



2.市警局中正第一分局副分局長董欣欣調任市警局保安科專員。



3.市警局少年警察隊隊長蔡金郎調任市警局後勤科專員。



4.市警局萬華分局副分局長王清海調任市警局督察室專員。



5.市警局勤務指揮中心專員徐家發調任市警局主秘室專員。



6.市警局主秘室專員詹益楠調任市警局勤務指揮中心專員。



7.市警局婦幼警察隊隊長邱子珍調任市警局少年警察隊隊長。



8.市警局士林分局副分局長邱幼媚調任市警局婦幼警察隊隊長。



9.市警局中正第二分局副分局長陳金城調任市警局捷運警察隊隊長。



10.市警局大同分局副分局長楊蕭錫調任市警局萬華分局副分局長。



11.市警局內湖分局副分局黃煥宜長調任市警局大同分局副分局長。



12.市警局交通警察大隊副大隊長蘇裕展調任市警局內湖分局副分局長。



13.宜蘭縣警察局交通警察隊隊長沈能成調任市警局交通警察大隊副大隊長。



14.市警局松山分局偵查隊隊長黃水願調任市警局中正第一分局副分局長。



15.市警局北投分局副分局長左慧中調任市警局士林分局副分局長。



16.市警局秘書室專員侯江全調任市警局北投分局副分局長。



17.市警局大同分局副分局長王正廷調任市警局秘書室專員。



18.市警局文山第一分局副分局長張耀仁調任市警局大同分局副分局長。



19.市警局北投分局偵查隊隊長楊坤明調任市警局文山第一分局副分局長。



20.市警局大安分局督察組組長汪大宇調任市警局中正第二分局副分局長。



21.市警局中正第一分局副分局長于增祥調任市警局中山分局副分局長。



22.市警局文山第二分局副分局長陳勇華調任市警局中正第一分局副分局長。



23.市警局保安警察大隊副大隊長林浚奕調任市警局文山第二分局副分局長。



24.市警局南港分局副分局長葉金順調任市警局保安警察大隊副大隊長。



25.市警局大安分局交通組組長段智剛調任市警局南港副分局長。1070125