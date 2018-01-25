踩到29萬撿回家 母女送辦

女子（圖中粉色上衣者）將撿到的29萬元直接帶回家，還給母親1000元花用；警方循線找到人，並在訊後函送法辦。 （取自基隆市警察局第一分局臉書www.facebook.com）
（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）基隆市廖姓超商店長日前將29萬元營業額放在塑膠袋打算存入郵局帳戶，途中不慎掉落，游姓女子撿到後直接帶回家，還給母親1000元花用。警方循線找到人和錢，訊後函送法辦。
警方今天表示，廖男22日中午清點店內帳款後，將裝有新台幣29萬元的塑膠袋放在外套內袋，步行經過南榮路郵局附近時不慎掉落，等到廖男抵達郵局時，發現塑膠袋不翼而飛趕緊向警方報案。
第一警分局南榮路派出所獲報後隨即調閱監視器畫面，發現廖男掉錢後約10分鐘，一名女子步行經過撿起塑膠袋，隨後沿著南榮路方向離去，最後走進巷弄消失在鏡頭。警方初步研判，女子應該住在附近，經2個多小時查訪附近住戶終於找到游姓女子，並在游女住處起獲裝有現金的塑膠袋。
游女供稱，外出時突然踩到塑膠袋，打開一看裡面竟有大筆鈔票，因不知如何處理，只好先帶回家，裡頭有多少錢也沒仔細清點，但有拿1000元給母親花用。
警方告知游女，拾得金錢當下最正確的處理方式就是送往派出所，而非拿回家中。警方訊後將游女及游母各依侵占遺失物罪及贓物罪函送基隆地檢署偵辦。1070125
踩到29萬占為己有警8小時內尋回送辦由基隆市警察局第一分局貼上了 2018年1月24日
基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員簡巧妮於本月（22）日12時至14時，擔服備勤勤務接獲廖姓民眾報案稱：其裝有新台幣29萬元現金之塑膠袋遺失，請求警方協助。 經查廖民為超商店長（22）日清點店內帳款後，原要將29萬元帳款拿到附近郵局存入，未料到達郵局後發現裝有29萬元的塑膠袋不翼而飛，心急如焚，馬上到派出所請求警方協助。員警受理後立即調閱周遭監視器，發現廖民步行前往郵局時，不慎在郵局附近掉落裝有29萬元之塑膠袋，於10分鐘後該塑膠袋遭一名路過之女子撿走，警方沿線調閱該女子行走路線，發現該女子撿拾塑膠袋後沿路往南榮路方向行走，最後走入某巷子後便消失在監視器鏡頭中，研判該女子應是住在附近，經查訪附近住戶，果然順利找到該名女子（游OO）並於住處起獲裝有29萬元現金之塑膠袋。 游女到案後供稱：今（22）日早上出門，在路上不小心踩到一包塑膠袋，打開一看裡面竟有大量鈔票，於是先將該塑膠袋拿回家裡存放，隨後即出門，裡面有多少錢並沒有清點，也不知道要如何處理這些錢。警方遂告知游嫌，拾得金錢當下最正確的處理方式就是送往派出所，而非拿回家中，全案經偵詢後依侵占遺失物案函送基隆地檢署偵辦。廖民對於警方在不到8小時內就將遺失的29萬元完整無缺的找回發還，感到十分欣慰，並對警方積極的辦案態度給予極大的肯定。