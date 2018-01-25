踩到29萬撿回家 母女送辦

踩到29萬占為己有警8小時內尋回送辦



基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員簡巧妮於本月（22）日12時至14時，擔服備勤勤務接獲廖姓民眾報案稱：其裝有新台幣29萬元現金之塑膠袋遺失，請求警方協助。 經查廖民為超商店長（22）日清點店內帳款後，原要將29萬元帳款拿到附近郵局存入，未料到達郵局後發現裝有29萬元的塑膠袋不翼而飛，心急如焚，馬上到派出所請求警方協助。員警受理後立即調閱周遭監視器，發現廖民步行前往郵局時，不慎在郵局附近掉落裝有29萬元之塑膠袋，於10分鐘後該塑膠袋遭一名路過之女子撿走，警方沿線調閱該女子行走路線，發現該女子撿拾塑膠袋後沿路往南榮路方向行走，最後走入某巷子後便消失在監視器鏡頭中，研判該女子應是住在附近，經查訪附近住戶，果然順利找到該名女子（游OO）並於住處起獲裝有29萬元現金之塑膠袋。 游女到案後供稱：今（22）日早上出門，在路上不小心踩到一包塑膠袋，打開一看裡面竟有大量鈔票，於是先將該塑膠袋拿回家裡存放，隨後即出門，裡面有多少錢並沒有清點，也不知道要如何處理這些錢。警方遂告知游嫌，拾得金錢當下最正確的處理方式就是送往派出所，而非拿回家中，全案經偵詢後依侵占遺失物案函送基隆地檢署偵辦。廖民對於警方在不到8小時內就將遺失的29萬元完整無缺的找回發還，感到十分欣慰，並對警方積極的辦案態度給予極大的肯定。