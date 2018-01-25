男載螺絲釘沿路掉千顆 爆胎多人怒求償

高雄市一名吳姓男子載運螺絲釘沿路掉落，造成多輛汽、機車遭刺破輪胎，警方沿路清掃撿拾掉落的螺絲釘，共超過1000顆，目前有十多人表示被害將求償。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）吳姓男子載運螺絲釘沿路掉落，多輛汽、機車遭刺破輪胎，消息傳出引發眾怒，高雄市警方抽絲剝繭調閱沿線監視器清查，找到吳男，他坦承不慎闖禍願賠償，警方已接獲十多起求償。



高雄市警察局湖內分局阿蓮分駐所所長吳燕成今天說，獲報後出動員警沿路清掃撿拾掉落的螺絲釘，一大袋超過1000顆，目前有十多人表示被害將求償。



警方調查，多名民眾騎機車或開車經過阿蓮光德寺往路竹路段，輪胎遭掉落路面的尖銳螺絲釘刺破。有人的輪胎被刺中多顆螺絲釘，也有機車雙輪胎都遭刺破，怨聲連連。



警方獲報趕緊出動多名員警持掃把到案發路段沿途撿拾，共掃出超過1000顆螺絲釘，收集後拍照存證。



警方表示，清查出有17輛車懷疑涉案，經通知到案比對和出示監視影像後，吳男坦承載運時未捆牢導致掉落，願意賠償。



吳燕成表示，此案被害人可檢具行車記錄器或補胎收據等證明相關資料，向分駐所登記，由警方協助求償。



高雄市警察局交通大隊指出，汽車裝載應遵守道路交通安全規則77條規定「載運人客、貨物必須穩妥，車門應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩」。違反者將依處罰條例第30條1項7款「載運人客貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，處罰新台幣3000元至9000元，責令改正或禁止通行，若應歸責汽車所有人，除罰鍰外，記該車違規紀錄一次。1070125