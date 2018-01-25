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免稅店推國境美食 結合台法好滋味

發稿時間：2018/01/25 18:57

最新更新：2018/01/25 22:20

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機場免稅店與國際美食集團跨國合作，結合台灣當地食材，推出兼顧台灣與法國的特色美食，讓各國旅客感受到台灣「美食天堂」盛名。中央社記者邱俊欽攝　107年1月25日機場免稅店與國際美食集團跨國合作，結合台灣當地食材，推出兼顧台灣與法國的特色美食，讓各國旅客感受到台灣「美食天堂」盛名。中央社記者邱俊欽攝　107年1月25日

（中央社記者邱俊欽桃園機場25日電）機場免稅店除了販售免稅商品外，也有好美食。昇恆昌免稅店特別與國際美食集團合作，藉由台灣當地食材與跨國的合作，讓各國旅客感受到台灣「美食天堂」盛名。

農曆春節腳步接近，昇恆昌免稅商店與法國Gontran Cherrier Bakery（GC）可頌公司結合，希望能將台灣的道地鳳梨入味，加上法國頂級巧克力，創造出豐富的味蕾體驗。

法國GC可頌公司今天也派出亞洲區行政主廚麥克（Michael Blin）現身桃園機場櫃位，擔任一日主廚。出自麵包世家的麥克表示，從小就對麵包有興趣，在累積周遊列國的豐富經驗後，在桃園國際機場推出「鳳梨巧克力千層派」，由於食材的特色不同，加上在台灣的國境推出新品，自然必須兼顧台、法之間的特色與品質的堅持，也樂見法國美食在台灣發光。

昇恆昌公司指出，桃園機場是GC可頌公司在全球所有機場中的第一家分店，未來也希望將風靡法國的麵包店帶進機場，也分享給行經桃園機場的所有旅客。1070125

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