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9旬樓姓老翁命案判刑 家屬：判太輕

發稿時間：2018/01/25 19:39

最新更新：2018/01/25 19:39

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（中央社記者林長順新北25日電）92歲樓姓老翁遭殺害分屍案。新北地方法院今天依殺人等罪，分別判處林姓兄弟18年及14年8月徒刑、林父判8月徒刑。老翁家屬到場聆判，表示法官判決太輕。

檢方起訴指出，林姓兄弟的父親與樓姓老翁認識50多年。樓姓老翁長期替林父投資土地買賣，但長子及次子認為父親被詐財，心生不滿。

民國104年7月左右，林父佯稱有土地買賣，約樓姓老翁到新北市板橋火車站後，遞給樓姓老翁紙條，上面寫有長子位於新北市三峽區租屋處地址，要求從車站搭計程車前往。

樓姓老翁抵達三峽後，剛進門就遭林姓兄弟以繩索綑綁並控制行動。雙方激烈口角，林姓兄弟氣不過，殺害樓姓老翁，肢解屍體，裝袋丟棄在三峽。

民眾於105年12月到三峽登山健行時，在雲森瀑布溪水中發現樓姓老翁腿部脛骨，循線追查出林姓兄弟及林父涉案。檢方依殺人、損害遺棄屍體等罪起訴3人。

新北地方法院審理後，認為林姓兄弟所為對社會治安造成重大危害，增長暴戾氣氛蔓延，考量二人所為尚與大規模、無差別或長期虐殺人類等泯滅人性的行為有別，依法判刑，以資懲儆。

法院依殺人、私行拘禁罪、損壞遺棄屍體等罪，分別判處林姓兄弟18年、14年8月徒刑。林父被依犯私行拘禁罪判處8月徒刑，殺人罪因事證不足不成立。1070125

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