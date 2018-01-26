自製酵素飲品誆治癌 2男遭警逮捕送辦

（中央社記者趙麗妍台中26日電）35歲林姓男子向58歲陳姓男子購買其自製的「生物酵素益菌飲品」，並向買主誆稱可治癒癌症。警方接獲報案調查後，將兩人逮捕並移送法辦。



台中市第五警分局偵查隊調查，陳男在彰化縣秀水鄉設置簡易工廠，研發「生物酵素益菌飲品」，林男向陳男購買後，更改品名為「免疫細胞菌」，又自中國大陸某網站下載相關免疫細胞菌文章作為販售術語，誆騙民眾可治癒癌症。



偵查隊副隊長謝志遠今天表示，陳男沒有相關醫學背景，自行研發將摻有酵母菌、麥粉、黃豆粉及砂糖的濃縮汁裝罐後，貼上「生物酵素益菌飲品」標籤販售。



陳男自行設置實驗室，以顯微鏡拍攝菌類活動影像取信民眾，並於臉書宣傳其功效。警方進行搜索時，赫見工廠原料隨地放置，環境髒亂。現場查獲黃豆粉原料、加工桶、裝瓶機等物。



警方說，陳男自製的益菌飲品每瓶成本新台幣200元，他對外以1000元至2000元不等價格販售，林男向陳男購買後，又以每瓶5000元售予患有口腔癌的王男。



王男家屬向警方報案表示，王男飲用後，病情不見好轉，林男竟告訴他，不可接受化療，否則酵素會失效，王男花費了10多萬元，服用酵素1年後，仍因病情惡化死亡。



檢警接獲通報，成立專案小組會同相關單位展開搜查，歷經半年時間調查，日前蒐證完全後，警方將陳男、林男逮捕，並依食品安全衛生管理法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。1070126