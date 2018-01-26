賣逾期發霉蛋 萇記負責人追加具保200萬

桃園地方法院檢察署26日發布新聞表示，萇記泰安蛋品公司、泰頂山農產品公司李姓負責人涉犯食品安全衛生法、刑法共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭知追加具保200萬元（先前已曾具保300萬元）。（桃園地方法院檢察署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園地檢署針對萇記泰安蛋品公司、泰頂山農產品公司李姓負責人，涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液案展開第二波偵辦，查出他另涉犯食品安全衛生管理法，諭知追加具保新台幣200萬元。



桃園地方法院檢察署今天發布新聞表示，地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官王遠志偵辦萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司負責人56歲李男等人涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液，經分析比對日前查扣相關帳冊、交易明細、電腦、檔案資料後，查出李男另涉犯食品安全衛生管理法。



檢察官24日再度指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，持法院搜索票，同步搜索萇記泰安公司、負責人李男及部分員工住所等7處，查扣筆記、帳冊、交易資料、行動電話等物，並傳喚被告李男及證人共9人。



檢調人員指出，李姓負責人父子、萇記泰安公司液蛋組組長李男等人為減少損失，從100年起，回收通路業者即將到期或已逾期蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製不實製造日期及有效期限。



另外，也將外觀破損蛋品敲打製成蛋液，或以變質發霉、長蟲的蛋品製成蛋液，混充、掩蓋新鮮蛋液，再販售給食品廠商製造相關產品，供消費者食用。



經檢察官偵訊後，李姓負責人涉犯食品安全衛生法、刑法共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭知追加具保200萬元（先前已曾具保300萬元）。



為追討被告李男等人犯罪所得防止脫產，檢方表示，已就被告李姓父子的5筆土地、6筆建物向桃園地方法院聲請扣押獲准，保全日後追徵程序。除協調衛生單位迅速將產品下架回收外，也將持續擴大追查，釐清案情真相，以維護消費者權益。1070126