國道警處理車禍遭推撞 6車受損2人輕傷

國道第一公路警察大隊汐止分隊小隊長刁錫祥表示，26日清晨4時3分接獲通報，國道1號南向9.1公里汐止路段內側車道有小客車與小貨車發生車禍，員警抵達現場正準備下車到後方擺放交通錐警示，就被後方車輛追撞。這2起車禍共造成6車受損，2人輕傷送醫。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月26日

（中央社記者王朝鈺新北市26日電）國道1號汐止路段今天清晨發生2車事故，警方趕抵現場才剛停好巡邏車，隨即遭後方3輛車事故推撞，員警未受傷。這2起車禍共造成6車受損，2人輕傷送醫。



國道第一公路警察大隊汐止分隊小隊長刁錫祥表示，今天清晨4時3分接獲通報，國道1號南向9.1公里汐止路段內側車道有小客車與小貨車發生車禍，小貨車上載運的水果散落在車道上，汐止分隊巡邏車一路鳴放警報器到場停在事故車後方，員警正準備下車到後方擺放交通錐警示，不到10秒就被後方車輛追撞。



警方調閱行車記錄器後，發現白色小貨車疑似變換車道不當，先追撞前方藍色小貨車，並波及中線車道停等中的自小客車，藍色小貨車被撞後再往前推撞巡邏車，造成巡邏車左後保險桿受損，藍色小貨車則因受到撞擊導致車內電線起火燃燒，所幸火勢很快就被撲滅。



刁錫祥指出，從警車行車影像後鏡頭清晰可見，當時後方車輛都已停車，白色小貨車疑似天雨路滑，加上變換車道不當，直接撞入前方停等的車陣中造成第2次事故，所幸僅第1起事故2名傷者受到輕傷，各車駕駛經實施酒測均無酒精濃度反應。



刁錫祥呼籲，用路人開車一定要隨時注意前方動態，除保持安全距離外，切勿任意變換車道，另外，看見巡邏車在處理事情時一定要提高警覺提早避讓，保護現場人員安全。1070126