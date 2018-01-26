百萬網購手機空等 賣方已讀不回

（中央社記者陳朝福高雄26日電）高雄市警察局刑警大隊今天宣布偵破一起網路購買手機遭詐騙案，被害人付款沒收到手機後，與對方聯絡卻「已讀不回」才知被騙，有人購買多支手機被騙新台幣100多萬元。



高雄市刑大偵四隊隊長李明達說，受害者遍及各地，連越南、印尼籍的學生也被騙。查獲這詐騙集團提領車手及成員等11人。



警方獲報多名被害人網路購物遭到詐騙，查出李姓女子等人組成網購詐騙集團，自去年9月涉嫌盜取他人臉書帳號釋出販賣便宜手機訊息，以低於市價約5000元至1萬元的價格吸引被害人訂購。



警方表示，如果買家起疑，李女等人就佯稱因手機續約取得較便宜的價格，只需門號所以轉賣回應。待多名被害人轉帳付款後卻沒收到手機，且聯絡時遭到「已讀不回」才知道被騙，初步清查被害人超過70人。



另外，警方也查出這個詐騙集團使用多達30個詐騙帳戶供被害人匯款，一旦轉帳匯入就立即由車手提領，當帳戶經被害人報警遭到警示凍結，立刻再更換一組新的詐騙帳戶。這些收購來的人頭帳戶提供者包括清潔工、學生等，警方將再清查。



警方提醒民眾於網路購物時，應注意透過LINE等通訊軟體私下聯絡是否為詐騙，且於選擇第三方支付、面交等方式，如果貨到付款應立即拆開檢視包裹內容是否與所購物相符；只要以電話指示轉帳、匯款、操作自動櫃員機（ATM）皆是詐騙。1070126