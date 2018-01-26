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擎天崗登山迷路 下載119App獲救

發稿時間：2018/01/26 11:21

最新更新：2018/01/26 11:40

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外籍男子和台籍女子到擎天崗爬山時不慎迷路後報警，台北市消防局獲報後告知可下載「視訊119」App就能得知確切位置，一小時後順利獲救。（圖取自App Store）外籍男子和台籍女子到擎天崗爬山時不慎迷路後報警，台北市消防局獲報後告知可下載「視訊119」App就能得知確切位置，一小時後順利獲救。（圖取自App Store）

（中央社記者劉建邦台北26日電）外籍男子和台籍女子到擎天崗爬山時不慎迷路後報警，台北市消防局獲報後主動聯繫報案人，消防局告知可下載「視訊119」App就能得知確切位置，一小時後，警消在山區找到兩人。

台北市消防局救災救護指揮中心（119）專員顏富平今天受訪表示，25日晚間近7時接獲警察局轉報，有一名台灣籍女子和一名外籍男子在士林區擎天崗環形步道登山時，因天色昏暗且山區出現濃霧，導致視線不良受困山區，獲報後立即派遣消防車4輛、救護車1輛、人員13名趕赴現場。

顏富平表示，因評估天色昏暗，且報案人無法告知確切位置，執勤救災員立即打電話聯繫報案人，並告知手機有訊號可先下載「視訊119」App，救災員可透過視訊119 App取得受困位置座標，晚間8時，前往現場搜救的救災員在山區找到受困民眾。

消防局建議民眾可下載安裝「視訊119」App應用程式，除可透過視訊報案外，也可把災害影像、照片及報案人GPS座標，傳送至台北市119救災救護指揮中心，有效縮短消防員到達災害現場時間。1070126

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