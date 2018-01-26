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孔雀捲心餅中鏢 發霉長蟲蛋品流入大廠

發稿時間：2018/01/26 12:17

最新更新：2018/01/26 12:43

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桃園地方法院檢察署26日發布新聞表示，萇記泰安蛋品公司、泰頂山農產品公司李姓負責人涉犯食品安全衛生法、刑法共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭知追加具保200萬元（先前已曾具保300萬元）。（桃園地方法院檢察署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月26日桃園地方法院檢察署26日發布新聞表示，萇記泰安蛋品公司、泰頂山農產品公司李姓負責人涉犯食品安全衛生法、刑法共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭知追加具保200萬元（先前已曾具保300萬元）。（桃園地方法院檢察署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園地檢署偵辦萇記泰安販售黑心蛋案24日展開第二波搜索，桃園市衛生局表示，問題蛋品已經被打成蛋液，甚至流入知名大廠乖乖被製成孔雀捲心餅，相關食品目前都已經進行封存。

桃園市政府衛生局主任秘書林國甯今天受訪表示，桃園市衛生局去年12月28日配合檢調稽查，事後比對相關資料發現，食品大廠乖乖疑似也使用到過期液蛋，用於製作布丁口味孔雀捲心餅的製作。

林國甯表示，當時有170箱布丁口味的捲心餅進行封存，另外也封存量販包462箱，而剩餘的餅皮621公斤也已封存隔離。在爆發逾期蛋食安事件後，乖乖也提出回收切結，盡速將市面上捲心餅產品回收。

林國甯指出，衛生局在去年12月28日就要求萇記泰安暫停液蛋作業及全面回收液蛋，至107年1月1日總計回收28415.75公斤，直到現在，液蛋區仍是停工中。1070126

桃園市政府衛生局主任秘書林國甯26日受訪表示，桃園市衛生局去年12月28日配合檢調稽查，事後比對相關資料發現，食品大廠乖乖疑似也使用到過期液蛋，用於製作布丁口味孔雀捲心餅。相關食品目前都已經封存。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月26日桃園市政府衛生局主任秘書林國甯26日受訪表示，桃園市衛生局去年12月28日配合檢調稽查，事後比對相關資料發現，食品大廠乖乖疑似也使用到過期液蛋，用於製作布丁口味孔雀捲心餅。相關食品目前都已經封存。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月26日
萇記泰安公司將外觀破損蛋品敲打製成蛋液，或以變質發霉、長蟲的蛋品製成蛋液，混充、掩蓋新鮮蛋液。（桃園地方法院檢察署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月26日萇記泰安公司將外觀破損蛋品敲打製成蛋液，或以變質發霉、長蟲的蛋品製成蛋液，混充、掩蓋新鮮蛋液。（桃園地方法院檢察署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月26日

延伸閱讀》賣逾期發霉蛋 萇記負責人追加具保200萬

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