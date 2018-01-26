華山揮毫募愛 獨居爺寫下有你真好

華山基金會苗栗站26日結合群星扶輪社、正鋒書道會等團體企業，舉辦新年揮毫活動，募集愛心年菜及服務經費。中央社記者管瑞平攝 107年1月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）華山基金會苗栗站今天結合群星扶輪社、正鋒書道會等團體企業，舉辦新年揮毫活動，募集愛心年菜及服務經費，有獨居長輩親筆寫下「有你真好」，直說：「終於有過年的感覺」。



華山基金會今天上午在苗栗縣政府大廳舉辦「百人揮毫迎旺年」新春寫春聯活動，包括群星扶輪社、正鋒書道會、京元電子、信邦電子、懷舊樂團等企業、團體，熱情動員響應，副縣長等桂菊、社會處長范陽添等人也與弱勢長輩一起寫下新年祝福，會場周邊掛滿剛寫好的紅紙春聯、吉祥語，喜氣洋洋。



83歲、獨居在三義鄉的葉國輝，是華山愛心天使站服務個案，平日喜愛寫字、唱歌，總利用日曆紙背面練字，今天以毛筆寫下大大的「有你真好」，伴隨著臉上燦爛笑容大方展示，並說看見大家在一起特別高興，「有過年的感覺」。



葉國輝小學階段因戰亂沒讀完，也沒能念初中，但他對語文、歌唱有興趣，全靠自己模仿、練習，現在國、客、日語都會講，偶爾還跟華山基金會志工撂英文，以Hello、Good morning打招呼，像個老頑童。



三義天使站長黃育菁指出，葉國輝骨瘦如柴，容易跌倒，還曾在颱風天摔斷腿，因此有了「小草阿公」的外號，103年起華山基金會關懷訪視提供照顧服務後，把志工當家人，今天參加活動，又能秀揮毫成果，心情顯得格外開心。



群星扶輪社創社社長張金鳳，歷經20年前一場意外，失去家人和健康，憑靠著過人毅力復健走出黑暗，因認同華山在地服務弱勢長輩理念，除身體力行擔任到宅義工，更號召身邊親友共襄盛舉，認助華山愛心年菜及長年服務經費。



華山基金會苗栗縣代理主管杜靜容指出，目前苗栗地區設有17個服務據點，服務891名弱勢長輩，過年愛心年菜及長年服務經費都有不足，希望民眾踴躍認助，年菜一份新台幣600元，每月1250元支持長輩服務經費，更歡迎民眾加入義工行列。愛心專線：037-373627。1070126