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詐騙車手被逮 被法院判刑還要強制工作

發稿時間：2018/01/26 16:38

最新更新：2018/01/26 16:38

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（中央社記者蘇木春台中26日電）曾姓男子等4人去年加入詐騙集團，當車手提領贓款，被警方循線逮捕偵辦，台中地院今天依詐欺罪與修正後的組織犯罪條例，判決2年6個月到5年徒刑，並強制工作3年。

台灣台中地方法院今天發布判決書指出，25歲曾姓男子民國106年5月14日晚間，在臉書（Facebook）上找到一則「輕鬆工作、薪水高、可晚上兼差」的工作廣告，透過臉書向暱稱「細漢仔」的男子聯繫，15日與31歲古姓、23歲黃姓與29歲蘇姓男子一同加入「細漢仔」指揮的詐騙集團。

曾男與「細漢仔」談妥協助詐騙集團提領現金，以提領金額的1%做為報酬，由曾男向對方取得人頭帳戶金融卡後，再分給其他3人分頭提領。

詐騙集團陸續詐騙39名被害人，將新台幣319萬9000元匯入集團的人頭帳戶內，曾姓男子等4人成功到提款機將贓款提領一空，並交給「細漢仔」後，獲得共6萬6500元的酬勞。

警方在接獲報案後，106年5月26日循線將提領贓款的曾男等4人逮捕，4人皆承認到提款機提領贓款牟利，台中地檢署偵辦後依法起訴。

台中地院今天依詐欺、組織犯罪防制條例，判決曾男等4人2年6個月到5年徒刑，令入勞動場所強制工作3年，沒收所有犯罪所得，全案還可上訴。

台中地院行政庭長莊深淵今天受訪表示，新修正的組織犯罪防制條例，針對詐騙案件的3人以上共犯，主嫌及車手頭，最高可處10年以下徒刑、併科1億元以下罰金，參與者5年以下徒刑、併科1000萬元以下罰金，且在服刑前，必須到勞動場所強制工作3年。1070126

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