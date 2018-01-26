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完善被害人訴訟參與 司法院舉辦公聽會

發稿時間：2018/01/26 17:07

最新更新：2018/01/26 17:07

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（中央社記者蕭博文台北26日電）司法院今天發布新聞稿指出，「犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定草案初稿」公聽會，與會專家建議應思考以更簡便的方式讓被害人參與訴訟，但也要注意是否會侵害被告訴訟權。

司法院去年公布犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定草案初稿，計畫讓被害人的親友或社工人員能在法院審判中陪同被害人在場，也要增加被害人在法院準備及審判期日在場及陳述意見的權利。

司法院今天發布新聞稿指出，昨天已邀集審、檢、辯、學及民間團體代表，集思廣益，共同檢視犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定草案初稿，與會來賓踴躍發言，討論熱烈。

草案初稿設計由被害人提出聲請書狀給檢察官，由檢察官添具意見送交法院，法院斟酌相關情事後為准駁裁定。不少與會人士建議，是否能以更簡便、直接的方式讓被害人進入程序、參與訴訟。

與會人士也提醒，應思考賦予訴訟參與人的權利是否侵害被告的訴訟權、造成「二打一」的不公平局面，並應評估宜否再增加訴訟參與人聲請調查證據、詰問證人及鑑定人、獨立上訴等權利。

專家學者並指出，應特別注意權力關係類型的性侵害犯罪被害人的保護措施，尤其在偵查階段，更應加強被害人的保護，包括被害人與檢察官間的溝通互動。

司法院表示，與會來賓所提寶貴意見，司法院皆會審慎評估，使草案更臻完備，以建構適應我國刑事訴訟架構的被害人訴訟參與制度。1070126

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