疑經營生意周轉不靈 母帶兩子共赴黃泉

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中26日電）楊姓婦人與兩名兒子疑似經營水果生意不善，3人今天被發現在車上引廢氣自殺身亡，警方透過車上的發票，查出楊婦兒子昨天購買引廢氣用的水管，詳細發生原因警方正調查中。



台中市政府社會局表示，初步資料瞭解，楊姓婦人一家不是中低或低收入戶，也沒有求助紀錄，目前全案正由檢警調查中，社會局將持續關心婦人家屬，若有經濟問題導致生活困境，將瞭解是否需要急難救助，給予關懷與救助。



台中市政府消防局26日上午7時20分接獲民眾報案，指出南屯區同安南巷高鐵高架橋下方有輛轎車停放，疑似引廢氣自殺，消防局人員前往搶救，但車內3人已死亡多時，未送醫交由警方處理。



台中第四警分局春社派出所員警獲轉報到場，發現事發轎車車窗緊閉，排氣管接有一條水管引廢氣進車內，車上有3人倒臥座位，經清查死者為56歲楊姓婦人，帶著32歲及24歲的張姓兒子輕生。



警方調查，楊姓婦人的丈夫5年前因病過世，婦人與兩名兒子及1名女兒同住，楊婦與兩名兒子共同經營水果批發生意。



楊婦的女兒向警方表示，25日晚間母親還有回家吃飯，向她說晚上要到台北談事情，晚間8時雙方還有聯絡，但隨後3人都失聯，對母親的生意狀況不清楚。



警方在車上未尋獲遺書，但找到一個喝完的空酒瓶及3個酒杯，及一張25日晚間在一家五金行購買水管的發票，員警訪查店家調閱監視器，確認楊婦的兒子到店內購買引廢氣用的水管。



楊婦的鄰居說，楊婦經營水果生意不順，時常向鄰居借錢周轉，恐怕因周轉不靈才萌生輕生念頭。



台中市政府衛生局指出，楊姓婦人與兩成年兒子發生不幸，目前正由檢方進行相驗確認死因。一旦確認為自殺案件，衛生局將啟動遺族關懷，進行陪伴傾聽及提供24小時安心專線，如有其他需求，也將協助轉介。



請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1070126