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台北渣打馬拉松28日登場 賽事沿線交管

發稿時間：2018/01/27 10:59

最新更新：2018/01/27 13:52

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（中央社記者劉建邦台北27日電）「2018台北渣打公益馬拉松」28日登場，台北市警察局規劃從今天深夜起針對凱達道蘭大道等賽事沿線交通管制，比賽當天清晨擴大管制，警方預估活動近3萬人參與。

台北市警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，「2018台北渣打公益馬拉松」28日上午6時起跑，參加選手人數計2萬9000人，包含全程馬拉松組4000人、半程馬拉松組1萬1000人、10公里組9000人、3公里親子趣跑組1000人、休閒3公里組4000人。

警方說，全（半）程馬拉松賽事沿線行經凱達格蘭大道、仁愛路、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、塔悠路等市區道路，以及承德橋至基隆河12號疏散門間的基隆河左、右岸河濱公園自行車道。

10公里組賽事行經凱達格蘭大道、中山南路、愛國東路、杭州南路、信義路、仁愛路、新生高架、濱江街及大佳河濱公園自行車道；3公里組全程使用大佳河濱公園自行車道。

警方為維護交通秩序與活動安全，自今晚深夜11時至28日中午止，針對賽道沿線路段實施交通管制，禁止行人、自行車及汽車通行或穿越路口，管制範圍內的公車候車處暫停服務，提醒用路人避開交管路段和提前改道行駛。1070127

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