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男愛偷女性化妝品 贓物可比小型賣場

發稿時間：2018/01/27 11:47

最新更新：2018/01/27 13:53

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林姓男子涉嫌到一家連鎖賣場各分店行竊，高雄市警方獲報查緝，起出卸妝棉、氣墊粉撲等大批女性化妝品和保養品，全案依竊盜罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　107年1月27日林姓男子涉嫌到一家連鎖賣場各分店行竊，高雄市警方獲報查緝，起出卸妝棉、氣墊粉撲等大批女性化妝品和保養品，全案依竊盜罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　107年1月27日

（中央社記者陳朝福高雄27日電）林姓男子涉嫌到一家連鎖賣場各分店行竊，高雄市警方獲報查緝，起出卸妝棉、氣墊粉撲等大批女性化妝品和保養品；林男供稱，見化妝品特價就忍不住想要偷。全案依竊盜罪嫌送辦。

高雄市警察局前鎮分局復興路派出所所長林楓凱今天說，在林男住所搜索起獲女性化妝保養品一大批，琳瑯滿目，滿屋子都是，可比一家小型賣場。

警方表示，15日才逮捕涉嫌在這家連鎖賣場竊盜的林男，被害業者再調閱監視器發現林男不只偷竊一次，其它高雄市分店也有被竊，於是請警方幫忙找回損失商品。

警方掌握相關錄影監視影帶及聲請搜索票，昨天前往林男住處，他正準備騎機車出門，員警攔下帶回住所搜索，發現贓物多到可比一座小型賣場，花了一番功夫清點，其中嘴唇蜜就有150支，其他的卸妝液也有90瓶、吸油蜜粉餅112盒等。

警方表示，林男有竊盜前科，供稱在一家餐廳上班，半年前於休假時就開始到這家連鎖賣場各分店行竊，每次休假平均一天竊取約5次；他看見化妝品特價就會忍不住想偷，且這家賣場較好下手。

警詢後，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，警方持續清查有無其他被害店家。1070127

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