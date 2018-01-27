假談感情真詐財 警破詐騙集團逮金主

（中央社記者蘇木春台中27日電）吳姓男子出資設立詐騙機房，以假談感情真詐財方式，騙取中國地區女子財物，警方去年破獲旗下詐騙機房後，本月跟監蒐證破獲另個機房，並逮捕吳男與3名成員，訊問後依法送辦。



台中第四警分局偵查隊副隊長張詩晨今天受訪表示，警方民國106年4月間，破獲以林男為首共7人的電信詐騙機房後，因嫌疑人提及集團有他處機房，經報請台中地檢察署檢察官指揮偵辦，並與刑事警察局偵查第七大隊第二隊等單位組專案小組偵辦。



去年底警方循線查出林姓男子等3人在他處經營機房，再經通訊監察、跟監埋伏及蒐證後，終於確認詐騙集團幕後金主43歲吳姓男子，警方在本月24日兵分多路，到吳男位於北區的住處及西屯區的詐騙機房搜索，逮捕吳男與3名集團成員。



警方查出，詐騙集團成員幾乎是80年次的年輕人，透過中國的交友網站尋找目標，除可先鎖定對象有無財產外，還可透過聊天騙取個資，不用擔心被中國官方鎖定又可節省費用。



成員在網站上冒用型男照片，找尋以結婚為前提且收入不錯的女子為目標，與被害人每天透過即時通訊軟體聯繫，以溫柔問候與曖昧對話進行攻勢，待感情加溫後，再藉口「辦簽證相親」、「假投資」、「借貸」等理由詐騙，得手後隨即失去聯繫。



警方訊問後將吳男等4人，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大追查被害人與贓款流向。1070127