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男友責備女友玩通宵 卻遭女友友人刺死

發稿時間：2018/01/27 18:28

最新更新：2018/01/27 18:28

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市廈門街一處公寓傳兇殺案，警方調查，21歲劉女因玩通宵凌晨返回辛姓男友租屋處後遭責罵，劉女打電話向黃姓女友人抱怨，黃女找5男到場教訓辛男，辛男遭刀刺傷送醫後不治。

台北市消防局今天上午11時許獲報，廈門街巷弄內一處頂樓加蓋公寓有救護案，到場發現一名男子背部穿刺傷，隨即把人送醫，男子到院前已無呼吸心跳。轄區台北市警察局中正二分局獲報後派員到場，帶回21歲劉姓女子及黃姓女子。

警方初步查出，劉女和友人相約唱歌，今晨才返回38歲辛姓男友租屋處，男友疑不滿劉女玩通宵才返家，出言責備劉女，劉女離開租屋處後，在公寓一樓打電話向黃女抱怨，黃女事後夥同在包廂內的5名男子搭計程車到場。

警方說，黃女等人到場後，搶走劉女鑰匙並進入公寓逐戶敲門，找到辛男位在頂樓加蓋的住處後，黃女和前往助陣的5名男子入屋就和辛男爆發口角衝突，過程中，疑有人持刀刺向辛男背部，黃女等人發現狀況不對逃離現場，黃女事後留在一樓公寓並報警，其餘涉案男子則消失無蹤，辛男送醫後，經醫院搶救無效，下午1時許宣告不治。

警方目前持續留置偵訊劉女等2人，且擴大調閱監視器追緝5名涉嫌行兇的男子行蹤。1070127

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