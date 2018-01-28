私人跨國婚媒違法經營 藍委籲研擬對策

（中央社記者劉冠廷台北28日電）中國國民黨立法委員林麗蟬今天說，私人跨國婚姻媒合業者違法經營、非法刊登廣告情形越來越嚴重，影響合法婚媒團體運作，移民署應該積極研擬對應方法，保障合法團體的權益。



林麗蟬今天接受中央社記者訪問時說，內政部移民署在民國98年起核發「從事跨國（境）婚姻媒合許可證」，至今已有36個團體依法申請設立；並從103年開始進行跨國境婚姻媒合團體評鑑。自此，我國婚姻媒合以「財團法人及非營利社團法人」的公益性形態運作。



但由於私人跨國婚姻媒合業者違法經營、非法刊登廣告情形越來越嚴重，林麗蟬23日時曾召開「精進跨國（境）婚姻制度座談會」，邀集移民署等主管機關針對相關問題進行研商。



桃園市亞洲婚姻協會理事長林桂金就在會中表示，目前每年的跨國（境）婚姻媒合案件中有超過90%以上的案件是透過「親友介紹」、「自行認識」或「違法的私人媒合業者」所為之；其中又以「違法的私人媒合業者」最多，估計應約占70%左右，合法的婚姻媒合占每年案件總數的10%左右。



他說，各類違法狀況中，以違法的跨國（境）婚姻媒合網站廣告林立、私人媒合業者違法收取費用營業等問題最為嚴重。



林麗蟬表示，國內合法團體從事跨國（境）婚姻媒合工作，每年接受內政部移民署的團體評鑑，移民署對於團體內部的行政管理、專業能力以及服務品質都多有要求；但私人媒合業者卻無人可管，更影響合法婚媒團體運作，呼籲移民署應該積極研擬對應方法，保障合法團體的權益。1070128