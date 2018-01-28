前議員開地下賭場暴力討債 遭判8個月

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化縣前議員郭國賓因賄選丟掉議員職務，開設賭場涉嫌暴力討債，郭國賓等人拿棍棒等毆打還不出錢的賭客，或是以撒冥紙、丟蟒蛇的方式恐嚇賭客，遭到法院判處有期徒刑8個月。



根據彰化地方法院日前公布的判決書，郭國賓自民國105年開始在彰化縣鹿港鎮一處鐵皮屋開設流動賭場，以打電話以及傳簡訊的方式招徠賭客，告知賭場地點，並由綽號「小彬」的黃姓男子、施姓男子等人負責在賭場內記帳以及調借現金等工作。



有賭客在賭場內欠債還不出錢，郭國賓、黃姓男子等人為了討債，在賭客住處大門外撒冥紙以及放蟒蛇的方式逼對方還債；其中一名欠債的洪姓男子和友人王姓男子在雲林縣一處賭場賭博時，黃姓男子等人進入賭場，用手銬腳鐐控制2人行動，將洪姓男子及王姓男子帶到鹿港鎮一處鐵皮屋，拿電擊棒、棍棒毆打電擊洪姓男子、王姓男子2人，逼迫洪姓男子還錢。



另有一名蕭姓男子積欠郭國賓等人約新台幣2500萬的賭債，郭國賓、黃姓男子為逼蕭姓男子還債，開車到蕭姓男子和父親的住處，朝大門口丟擲蟒蛇以及放鞭炮，恐嚇蕭男；而郭國賓另涉及將一名被列為通緝犯的洪姓男子藏在服務處，遭警方逮捕。



地院法官審理此案，認為郭國賓等人所為破壞社會治安，影響社會秩序情節重大，對他人身體、生命以及社會秩序造成重大危害，不過考量郭國賓等人犯後坦承犯行，尚具悔意，其中郭國賓涉犯意圖營利聚眾賭博罪、恐嚇安全罪以及藏匿人犯罪，其中聚眾賭博罪遭判有期徒刑8個月；其餘2罪則遭判有期徒刑8個月、如易科罰金以1000元折算一日，全案仍可上訴。1070128