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美生牙醫負責人遭訴 聲請解除限境遭駁回

發稿時間：2018/01/28 12:55

最新更新：2018/01/28 12:55

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（中央社記者王揚宇台北28日電）美生牙醫集團負責人蔡惟新涉嫌侵占與吸金遭起訴、限制出境；蔡惟新以赴中國大陸開拓市場為由，提出新台幣10萬保證金等條件聲請解除限境。北院審理後，近日裁定聲請駁回。

蔡惟新被控侵占1千多萬元，另對外募資，涉買賣未上市股票吸金1億多元；台北地檢署去年1月依違反侵占、證券交易法等罪起訴蔡。案件移審台北地方法院，並於去年2月裁定蔡限制住居、出境、出海，全案仍在審理中。

裁定書指出，蔡惟新主張自己主動到調查局自首，在偵查中均遵期到庭全力配合，絕無逃亡之可能；因所經營的公司營運困難，他亟需至中國開拓市場，讓美生公司得以東山再起，因此請求北院准予解除限制出境（海）。

蔡惟新提出的擔保條件為10萬元保證金，或由嚴姓妻子及某牙醫診所的王姓院長出具保證書。

北院審理後認為，蔡惟新雖然表示願意提出保證金10萬元以供擔保，但這個金額與蔡在本案遭起訴涉嫌侵占金額1200多萬元、涉嫌詐得股東認購增資股款1.1億多元，顯然不成比例，根本無從以此保證金擔保被告將無棄保潛逃的可能性。

此外，嚴女名下不動產已分別向銀行及他人設定8000萬及3600萬元抵押權，王姓院長的不動產也向銀行設定708萬及1800萬抵押權，均無法證明他們是「殷實之人」，與刑事訴訟法相關規定不符。

法官審酌蔡惟新聲請解除限制出境處分的主要目的，是期盼能前往中國謀事並開拓市場，可見他在中國有一定的人脈、資力及事業，有匿逃中國久滯不歸的可能，有事實認定蔡有逃亡之虞。

綜合上述情形，法官駁回蔡惟新的聲請，本案可抗告。1070128

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