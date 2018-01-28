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北市南港槍擊案 警逮曾涉殺警案徐男

發稿時間：2018/01/28 15:58

最新更新：2018/01/28 16:34

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台北市南港區民宅23日遭人開槍示警，開槍的26歲徐男（前中）是去年開車撞進金春發牛肉店肇事者，曾涉夜店殺警案。警方經連日追查、跟監埋伏，28日凌晨將徐男逮捕到案。中央社記者黃麗芸攝　107年1月28日台北市南港區民宅23日遭人開槍示警，開槍的26歲徐男（前中）是去年開車撞進金春發牛肉店肇事者，曾涉夜店殺警案。警方經連日追查、跟監埋伏，28日凌晨將徐男逮捕到案。中央社記者黃麗芸攝　107年1月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市南港區民宅23日遭人開槍示警，開槍的徐男為去年開車撞進金春發牛肉店肇事者，曾涉夜店殺警案。警方連日追緝，今天凌晨3時許將徐男緝捕到案，他聲稱因感情因素而犯案。

台北市警察局南港分局23日凌晨1時許接獲民眾報案，指轄內南港區興華街一處民宅門前疑似傳出槍響，造成鄰近住戶恐慌，警方立即前往勘查，現場尋獲2顆彈殼，但犯嫌已逃逸無蹤。

經調閱監視器循線追查，此案約有4嫌涉案，其中，涉嫌開槍者為26歲徐男，他也是涉嫌去年開車撞進金春發牛肉店的肇事逃逸駕駛，且曾涉夜店殺警案。

南港分局偵查隊長顏光燦今天受訪表示，此案經循線追查，首先在23日於桃園市追緝到有槍砲、毒品前科的陳姓男子共犯到案。

由於徐男等人行徑狡猾，犯案後在北台灣四處逃竄，以躲避警方查緝。

顏光燦說，警方經連日追查、跟監埋伏，於昨晚在另一名共犯諶男住處將他逮捕；今天凌晨發現徐男現蹤轄內南港區向陽路一帶，見時機成熟予以緝獲；目前還有一嫌在逃，正全力緝捕中。

同時，依據徐男提供資訊，也在南港區一家超商花旁的花台起獲改造槍械一支。

目前全案犯案動機仍在釐清中，初判應為感情因素而造成這起槍擊事件，詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。1070128

台北市南港區民宅23日遭人開槍示警，警方循線追查發現約有4嫌涉案。台北市警察局南港分局偵查隊長顏光燦（中）28日受訪表示，主嫌徐男和2名共犯已逮捕到案，目前還有1嫌在逃，正全力緝捕中。中央社記者黃麗芸攝　107年1月28日台北市南港區民宅23日遭人開槍示警，警方循線追查發現約有4嫌涉案。台北市警察局南港分局偵查隊長顏光燦（中）28日受訪表示，主嫌徐男和2名共犯已逮捕到案，目前還有1嫌在逃，正全力緝捕中。中央社記者黃麗芸攝　107年1月28日
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