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總部失守 葉門政府警告企圖政變

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北市廈門街命案 9嫌均到案依殺人罪送辦

發稿時間：2018/01/28 21:01

最新更新：2018/01/28 21:38

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台北市廈門街27日傳出感情糾紛兇殺案，21歲劉女因玩通宵遭38歲辛姓男友責備，女方友人得知後便糾眾教訓辛男，造成辛男被刀刺身亡。圖為主嫌（右）帶警方尋獲兇刀。（台北市中正第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月28日台北市廈門街27日傳出感情糾紛兇殺案，21歲劉女因玩通宵遭38歲辛姓男友責備，女方友人得知後便糾眾教訓辛男，造成辛男被刀刺身亡。圖為主嫌（右）帶警方尋獲兇刀。（台北市中正第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市廈門街昨天發生一起感情糾紛命案，38歲辛姓男子遭女友的友人糾眾刺殺身亡，警方連兩天循線追緝、陸續逮人，今晚7時許涉案9人已全數到案，均依殺人罪嫌送辦。

台北市警察局中正第二分局廈門街派出所昨天上午11時許獲報，廈門街113巷一處頂樓加蓋公寓內有男子身受重傷，經119救護員立即送往台大醫院急救仍不治，於當日下午1時14分宣告死亡。

全案緣起於21歲劉姓女子因和友人相約唱歌玩通宵，昨天凌晨返回辛姓男友在廈門街租屋處時遭責備，她隨即離家並打電話向21歲黃姓女友人抱怨此事，黃女得知後便糾眾教訓辛男，過程中刺傷辛男，經送醫搶救無效。

案發後，警方立即掌握涉案對象，當場逮捕黃女及18歲林姓男子外；昨晚8時許在新北市新店區中興路及光明街一帶將22歲楊蔡姓男子及25歲林姓男子查緝到案。

至於持刀刺死辛男的26歲主嫌楊蔡姓男子，在警方策動下，也於今天上午9時50分投案。

其他在逃犯嫌，包括17歲周姓男子、22歲王姓男子及23歲徐姓女子等3人，經警方策動也陸續於今天下午到晚間7時許到案。

警方表示，全案9名犯嫌（3女6男）已於晚間全數到案，都將依殺人罪嫌移送法辦。1070128

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