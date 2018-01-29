酒店經紀入不敷出 兼差車手詐百萬遭逮

北市一名黃姓女企業主遭假檢警詐騙集團騙走近新台幣190萬元，警方獲報循線追查，逮到21歲擔任酒店經紀人兼差車手的王姓男子（圖），全案依違反詐欺罪嫌送辦。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月29日

（中央社記者黃麗芸台北29日電）北市一名黃姓女企業主遭假檢警詐騙集團騙走近新台幣190萬元，家人察覺有異報案，警循線南下追查逮到21歲車手王男，擔任酒店經紀人的他因入不敷出才鋌而走險。



台北市警察局信義分局去年11月中獲報，轄內一名年約5旬的黃姓女企業主遭不詳人士以假檢警方式行騙，數度到她住家及公司詐騙交付提款卡得逞，直到她轉而向先生借錢時，家人才驚覺她遭詐騙，立即報警處理。



經查黃女帳戶已遭詐騙集團提領一空，且事後也都無法再聯繫上假檢警的不法成員。



警方立即組成專案小組進行偵辦，透過調閱相關監視器畫面，一路追查到台中地區監視器畫面並進行分析，進而掌握到是由有毀損前科的王男擔任車手，並駕駛自小客車負責前往提領。



經深入調查發現，王男為大台中地區炙手可熱的酒店經紀人，不但能言善道且出手闊綽，去年11月間出席一場疑似詐欺集團的酒客慶功宴時，經遊說工時自由、收入優渥，進而加入詐欺集團擔任車手兼差。



王男在去年11月7日從其他車手取得黃女的提款卡後，一週內就在台中市一帶輕易提領約百萬餘元金額，後竟食髓知味，不到兩週時間又持續提領百次，得手金額共約189萬元。



警方在掌握王男車手身分及行蹤後，於今年1月25日下午4時許在台中市北屯區將他拘捕到案，並查扣行動電話兩支、提領贓款時的衣褲5件。



王男到案後坦承犯行且懊悔不已，他表示因酒店交友廣，加上入不敷出才鋌而走險擔任車手，全案依違反詐欺罪嫌移請台北地檢署偵辦，並持續追查上游詐欺集團。1070129