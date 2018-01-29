不滿被打小報告 越籍男刺死同鄉被判刑

（中央社記者蘇木春台中29日電）越南籍鄧姓男子去年懷疑一同工作的阮姓同鄉，向上級打小報告導致工作遭撤換，憤而持水果刀刺向阮男，送醫後死亡，台中地院今天依傷害致死罪，判處鄧男10年6月徒刑，可上訴。



台灣台中地方法院今天發布判決書指出，越南籍39歲鄧姓男子與阮姓男子同在台中市大雅區一家工廠工作，鄧男原擔任小組長一職，他懷疑遭阮男向上級打小報告工作不認真而被撤換，雙方多次起爭執。



去年8月13日晚間，兩人的同鄉友人為調停雙方紛爭，打電話給鄧男，約兩人到另名陳姓外籍移工的宿舍協談，但被鄧男拒絕，改約在阮男的宿舍內協談。



鄧男當天晚間到阮男的宿舍內，屋內同時有多名越南籍同鄉在場，當時鄧男情緒激動，趁阮男坐在沙發背對他時，持自陳男宿舍拿取的水果刀，突然對阮男右後背部刺下深約10公分處，又隨即抽出水果刀。



阮男擔心又再被刺傷，往一樓逃離，鄧男也緊跟在後方，見對方倒下便委託另名陳姓外籍移工，協助將阮男送醫救治，水果刀則由另名逃逸外勞丟棄，但阮男送醫後仍因失血過多休克死亡。



鄧男逃逸後隔天到苗栗縣警局投案，被帶回台中豐原警分局偵辦，鄧男坦承因一時情緒失控，持刀刺傷對方，他辯稱沒有殺害對方的意思。



法官審酌，鄧男持有的水果刀是銳利刀具，若刺入他人身體刺穿，可預見嚴重致命出血的危險，但鄧男犯案時僅刺傷被害人一刀即停手，並未繼續攻擊被害人，且事後委託他人將傷者送醫。



台中地方法院今天依傷害致死罪判處鄧男10年6月徒刑，全案可上訴。1070129