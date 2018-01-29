國民參審模擬庭 許宗力：找問題改善

台北地院配合司法院推動「國民參與刑事審判法」草案，29日舉辦模擬法庭。司法院長許宗力（中）致詞指出，盼透過實際演練廣納各方意見，精益求精。中央社記者王揚宇攝 107年1月29日

（中央社記者王揚宇台北29日電）台北地院配合司法院推動「國民參與刑事審判法」草案，今舉辦模擬法庭。司法院長許宗力致詞指出，希望從實際演練中廣納各界意見，進而發現問題、精益求精。



許宗力表示，引進國民參與審判的意義，一方面是藉由讓國民直接參與法院判決形成的過程，使審判程序更公開透明，以增進司法專業社群與一般國民對彼此的理解；另一方面，也有助人權、法治觀念的普及與深化，而國民參與審判制度的推動，正足以回應當前司法公信力低落的問題。



許宗力說，草案已在1月23日函請行政院會銜，為讓未來實際適用新制度的法官、檢察官、律師及相關人員等能瞭解制度的內涵，有必要啟動模擬法庭的演練，讓大家從中獲得經驗與回饋。



許宗力指出，從過去以觀審制為主，並搭配「參審」及「陪審」等不同模式所辦理的模擬法庭經驗中，社會各界對於觀審制度內容的諸多批評與指教，都成為研擬「國民參與刑事審判法」的重要參考意見。



許宗力強調，再次啟動模擬法庭並非重炒冷飯，而是希望儘早使法曹三方熟悉這些必要的配套制度，因應未來制度變遷的巨大挑戰，另一方面也期盼從實際演練中廣納各界意見，進而發現問題、精益求精。



台北地方法院發布新聞稿指出，模擬合議庭將於今天下午進行國民法官選任程序，而這次國民法官來源，是由北院與台北市政府民政局合作，行文法院轄區範圍內的中正、大安等七個行政區，邀請市民參與，共有391人表達想擔任國民法官的意願；合議庭將與這批國民法官於30日共同參與審理程序，實質審判這起家暴殺人未遂案件，結果將於當天晚間出爐。



北院表示，司法院也在這次模擬法庭增設「名人觀察團」，名單包括有Panai Kusui（巴奈·庫穗，原住民歌手）、台客劇場（林冠廷，youtuber、導演）、冏星（youtuber、網路節目製作人）、林立青（「做工的人」作者）等人。



司法院去年11月30日公布國民法官草案，適用案件為最輕本刑7年以上徒刑之罪，以及故意犯罪因而致人於死之罪。國民參與審判法庭由法官3人、國民法官6人組成，共同進行審判，國民法官資格為年滿23歲國民隨機抽選產生。1070129



