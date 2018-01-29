桃園煉油廠遷廠 中油：積極覓地

中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場冒出火焰，消防局獲報隨即到場搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

（中央社記者黃雅娟、王承中台北29日電）中油桃園煉油廠今晨發生大火，國民黨籍立委及當地民眾要求遷廠聲音再起，並要求儘速公布時間表。中油表示，遷廠須整體考量所有的管輸、輸儲設備，將積極覓地遷廠。



中油桃園煉油廠今天清晨發生氣爆火警，附近居民被巨響震醒，當地民眾抱怨煉油廠位於桃園市區，對居民是不定時的隱憂，每次傳出煉油廠氣爆，都令人膽戰心驚，遷廠聲音再起。桃園市長鄭文燦趕至現場視察時強調，煉油廠遷廠應明確化，並提出時間表。



中國國民黨立法院黨團副書記長吳志揚、呂玉玲，以及中國國民黨籍立法委員陳學聖、張麗善等人，上午在立法院召開「煉油廠驚爆，中油工安堪憂」記者會。中油除道歉外，也在總部召開記者會說明。



吳志揚表示，國營事業理當應是模範生，但中油卻頻頻出包，屢傳工安事件，去年815大停電也是因中油人為疏失，中油工安紀錄差，顯見螺絲鬆掉。



吳志揚說，前經濟部長林義夫在民國92年就承諾要將中油桃園煉油廠遷走，過去他擔任桃園縣長時，中油就在為遷廠覓地，但至今仍是「只聞樓梯響」，高雄煉油廠能遷，為何桃園不能？呼籲經濟部、桃園市政府不要再打假球，儘速公布遷廠時間表。



陳學聖表示，中油桃園煉油廠目前已經折舊完畢，遷廠沒有任何損失，既然在過去有過承諾，就要還給桃園人乾淨的天空與空氣。呂玉玲說， 呼籲桃園市長鄭文燦拿出魄力解決問題，莫再讓市民生活在恐懼中。





國民黨立法院黨團29日上午召開「煉油廠驚爆，中油工安堪憂」記者會，中油副總經理畢淑蒨（圖）出席，進行相關說明。中央社記者吳家昇攝 106年1月29日

出席立法院記者會的中油副總經理畢淑蒨表示，中油一直都在找適當的遷廠場址，但由於台灣原油將近100%來自進口，遷廠必須要對所有的管輸、輸儲做整體的考量，這也是目前還沒有具體確定遷廠時間的原因。



中油記者會時由副總經理方振仁說明，煉油廠的供應非常重要，桃園煉油廠必須採取先建後拆，找到適當地點建新廠後再拆現有桃園煉油廠。董事長戴謙已在本月26日率隊拜會桃園市長鄭文燦，公司將積極啟動桃園煉油廠遷廠覓地選址事宜。至於是不是要到國外設廠，會再做評估。



方振仁表示，桃園煉油廠佔國內柴油市場20%，會從其他油品廠調度，損壞的加熱爐預估可能需要20至30天才能恢復，財物損失尚無法估計。



經濟部92年公佈「中油公司桃園煉油廠遷廠初步計畫書」，敲定由中油成立遷廠專案小組尋找遷廠用地，並且預計在土地取得及環境影響評估通過後，分三期、11年完成遷廠；不過，經濟部坦承，由於土地取得是遷廠成功關鍵，無法確定遷廠完成時程。1070129