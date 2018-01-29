中油桃園煉油廠遷移 選址後一年內完成規劃

（中央社記者黃雅娟台北29日電）桃園煉油廠工安事件引起遷廠聲浪，中油董事長戴謙表示，正在覓地，選址後一年內就能完成規劃；未來如泛中油體系的中下游廠商順利移植到印度後，台灣本島煉油廠規模可望縮小。



中油桃園煉油廠今天發生氣爆火警，傳爆炸巨響，烈焰沖天，居民驚慌。中油副總經理李順欽鞠躬道歉；中油稱不影響供油，環保署也說空氣暫不影響，但民眾提心吊膽並要求遷廠。



中油上午召開記者會時，副總經理方振仁表示，董事長戴謙已在本月26日率隊拜會桃園市長鄭文燦，公司將積極啟動桃園煉油廠遷廠覓地選址事宜；至於是不是要到國外設廠，會再做評估。



戴謙接受媒體訪問時表示，26日拜會鄭文燦時，從桃園煉油廠到第三天然氣接收站等，都一併討論，其中對於桃園煉油廠遷廠部分，雙方已經達到共識。



遷廠「早就有承諾。」戴謙表示，只是目前還在覓地的過程，選址後才能把後續時程規劃出來，並且要在地的鄉親同意。戴謙指出，以第三天然氣接收站為例，就算環評過關，也還有很多意見，不是馬上就能夠定案下來。



戴謙指出，部分員工對於遷廠也有不同想法，建議「不要搬，縮進去一點就好」；遷廠會讓員工面臨家庭分隔兩地、妻離子散等問題，他們也有苦處，希望能夠同時尊重地方跟員工的意見。



中油煉油廠分居南北，考量包括國家安全以及就近供應等問題，後續遷廠是否會以北部地區為主？戴謙表示，目前已經選了幾個地方，都還在溝通，沒有定案；而選址完成後，一年內就會把規劃提出來；由於正在洽談到印度投資，遷廠後的規模是不是要維持現在的桃園廠大小，也成為重要考量之一。



戴謙指出，印度企業阿達尼集團（Adani）很支持中油到印度的投資，預計設廠的3000公頃的土地已經建好公共設施，日前已經拜會州長、省長，談過稅務及水電等問題，未來如果把泛中油體系的中下游廠商移到印度生產後，台灣本島煉油廠規模可望再縮小。1070129