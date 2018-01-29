桃園煉油廠氣爆 監測揮發有機物濃度不高

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）中油桃園煉油廠今天發生氣爆火警，附近居民驚慌。桃園市環保局檢測現場揮發性有機物(VOCs)濃度並不高。環保署化學局應變隊人員也抵現場，協助後續監測，民眾毋須過度擔心。



中油桃園煉油廠今天發生第二柴油加氫脫硫工廠重大工安事件，桃園市政府環保局人員至現場以火焰離子化偵測器(FID)，檢測事故現場的揮發性有機物(VOCs)約1.7ppm，對比於加油站的作業環境中，空氣裡的甲苯、二甲苯容許濃度標準是100ppm，目前現場的VOCs濃度並不高。



環保局長沈志修今天在煉油廠現場表示，上午8時55分時現場風向為東北風，事故發生點VOCs濃度為1.7p pm，另於上午9時30分於下風處500及2000公尺處進行量測，濃度分別為0.51ppm與0.72ppm，上午11時30分濃度分別為0.36ppm與0.21ppm，濃度並不高。



根據行政院環境保護署空氣品質監測網之監測資料，下風處的桃園測站、中壢測站及平鎮測站PM2.5及PM10濃度於早上6~10點皆在空氣品質標準內，後續將持續針對下風處及監測站分析空氣品質。



另外，中油桃煉廠大火造成空氣污染，環保局認定該公司核已違反空氣污染防制法第31條規定，從嚴開罰，將處分100萬元罰鍰。1070129