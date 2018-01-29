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保七破山老鼠盜伐案 關鍵一盒粉筆

發稿時間：2018/01/29 16:05

最新更新：2018/01/29 17:40

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內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊去年在台東縣卑南鄉木瓜溪下游，發現遭盜伐棄置的牛樟木塊，因缺乏線索遲未破案，日前偵辦另起盜伐案時，發現嫌犯遺留的一盒粉筆（左下黃色紙盒），與在木瓜溪盜伐現場的一樣，因此破案。（保七總隊第九大隊提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月29日內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊去年在台東縣卑南鄉木瓜溪下游，發現遭盜伐棄置的牛樟木塊，因缺乏線索遲未破案，日前偵辦另起盜伐案時，發現嫌犯遺留的一盒粉筆（左下黃色紙盒），與在木瓜溪盜伐現場的一樣，因此破案。（保七總隊第九大隊提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月29日

（中央社記者盧太城台東縣29日電）保七總隊第九大隊去年在台東縣卑南鄉木瓜溪下游，發現有民眾盜伐棄置的牛樟木塊500多公斤，由於毫無線索遲未破案，日前偵辦另起盜伐案，因嫌犯遺留的一盒粉筆，宣告破案。

內政部警政署保安警察第七總隊台東第九大隊警務員曾紹威今天表示，去年1月在木瓜溪發現民眾盜伐棄置的牛樟木塊11塊、500多公斤。盜伐的「山老鼠」逃逸，成了懸案。

曾紹威說，當初接獲報案時，毫無線索，過濾周遭監視器畫面無所獲，於是往山上找線索，在山區發現樹幹直徑170公分的風倒木遭盜伐，並做上記號，勘查附近痕跡，確認是一起盜伐案，但依然找不到嫌犯。

曾紹威表示，日前偵辦另一起盜伐案時，發現呂姓嫌犯在盜伐現場留下的垃圾，其中一盒剩下的黃色粉筆與在木頭上所做的記號，與去年初在木瓜溪盜伐現場的一樣，借提羈押的呂嫌才坦承犯下木瓜溪盜伐案。1070129

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